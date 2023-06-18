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馬蹄鐵高層拜訪中華會館耆老派禮物慶祝雙親節

本報芝加哥訊
中華會館主席伍健生致辭感謝馬蹄鐵熱心社區公益。
中華會館主席伍健生致辭感謝馬蹄鐵熱心社區公益。

馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）餐飲部總監 Jason Hoffman、桌面博彩部總監 Mitzie Slavicek、亞洲市場部總監盧郁文（Karen Lu）、高級客戶經理李娉玲和廖偉君等一行日前來到中華會館，拜訪在中華會館吃午餐的老人，并向他們派發禮物慶祝雙親節。他們還分別致詞祝福老人們 節日快樂，身體健康！

多年來，馬蹄鐵娛樂中心高層一直關愛中國城老人，逢年過節都會來中國城探訪老人和送禮物，熱心華人社區公益事業，回饋社區。他們的到來，受到中華會館主席伍健生，前主席梅國彬、行政主席李源石和華僑協會芝加哥分會理事長梁敏華以及耆老們的熱烈歡迎，伍健生主席等也分別代表中華會館向馬蹄鐵賭場表示由衷的謝意！

馬蹄鐵娛樂公司位於印第安納州 Hammond,IN，距芝加哥中國城僅20分鐘車程，是中西部地區規模最大的博彩公司之一。馬蹄鐵娛樂公司擁有多元的娛樂服務設施，還有華人最喜愛的麵吧（Noodle Bar）和自助餐等。馬蹄鐵二樓的The Venue劇場，也是各種音樂會、盛大節日活動最佳場所，是您休閑娛樂的最好選擇！馬蹄鐵位於777 Casino Center Dr, Hammond, IN 46320，聯系電話: (219) 473-7000。詳情可登陸網站：www.ChicagoHorseshoe.com。

馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）亞洲市場總監盧郁文(Karen Lu...
馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）亞洲市場總監盧郁文(Karen Lu) 等給中華會館老人派禮物！
馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）亞洲市場總監盧郁文(中) 等給中華會...
馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）亞洲市場總監盧郁文(中) 等給中華會館老人派禮物！
華僑協會芝加哥分會理事長梁敏華致辭感謝馬蹄鐵。
華僑協會芝加哥分會理事長梁敏華致辭感謝馬蹄鐵。
中華會館行政主席李源石（左）致歡迎辭介紹來賓。
中華會館行政主席李源石（左）致歡迎辭介紹來賓。
馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）亞洲市場總監盧郁文(左) 等給中華會...
馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）亞洲市場總監盧郁文(左) 等給中華會館老人派禮物！
餐飲部總監 Jason Hoffman（右二）致辭祝福大家身體健康，萬事如意！
餐飲部總監 Jason Hoffman（右二）致辭祝福大家身體健康，萬事如意！

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