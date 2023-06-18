馬蹄鐵高層拜訪中華會館耆老派禮物慶祝雙親節

中華會館主席伍健生致辭感謝馬蹄鐵熱心社區公益。

馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）餐飲部總監 Jason Hoffman、桌面博彩部總監 Mitzie Slavicek、亞洲市場部總監盧郁文（Karen Lu）、高級客戶經理李娉玲和廖偉君等一行日前來到中華會館，拜訪在中華會館吃午餐的老人，并向他們派發禮物慶祝雙親節。他們還分別致詞祝福老人們 節日快樂，身體健康！

多年來，馬蹄鐵娛樂中心高層一直關愛中國城老人，逢年過節都會來中國城探訪老人和送禮物，熱心華人 社區公益事業，回饋社區。他們的到來，受到中華會館主席伍健生，前主席梅國彬、行政主席李源石和華僑協會芝加哥 分會理事長梁敏華以及耆老們的熱烈歡迎，伍健生主席等也分別代表中華會館向馬蹄鐵賭場表示由衷的謝意！

馬蹄鐵娛樂公司位於印第安納州 Hammond,IN，距芝加哥中國城僅20分鐘車程，是中西部地區規模最大的博彩公司之一。馬蹄鐵娛樂公司擁有多元的娛樂服務設施，還有華人最喜愛的麵吧（Noodle Bar）和自助餐等。馬蹄鐵二樓的The Venue劇場 ，也是各種音樂會、盛大節日活動最佳場所，是您休閑娛樂的最好選擇！馬蹄鐵位於777 Casino Center Dr, Hammond, IN 46320，聯系電話: (219) 473-7000。詳情可登陸網站：www.ChicagoHorseshoe.com。