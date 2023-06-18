我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

第四屆協和星光杯乒乓球賽 7/8舉行　歡迎愛好者報名參加 6/25為報名截止日

本報芝加哥訊

芝加哥華人美國華人海外交流協會、芝加哥五邑同鄉會、芝加哥乒乓球俱樂部聯合舉辦，協和鋁塑門窗公司，星光酒家，美亞健康協會協辦的芝加哥華人第四屆“協和星光杯”乒乓球賽將於2023年7月8日在芝加哥華人乒乓球俱樂部（3801 S Ashland Ave., Chicago, IL 60609）舉行。該賽事得到大芝加哥地區華僑華人聯合會，芝加哥協和鋁塑門窗公司，星光酒家，美亞健康協會、聯豐集團、老四川、香港超市、亞洲車行，大可以燒臘，榕城爐具、開平同鄉會、新會同鄉會、人民藝術團等商家和團體的大力贊助支持。

2017年起，美國華人海外交流協會、芝加哥五邑同鄉會以及芝加哥華人乒乓球愛好者連續成功舉辦了三屆芝加哥華人乒乓球賽，為芝加哥地區的乒乓球愛好者們搭建起一個強身健體、切磋球技、增進友誼的交流平台，豐富了華人社區的文體生活，促進了僑社的團結和諧發展。本賽事分設冠軍、亞軍、季軍、殿軍四個級別的獎項，分別給予獎金500元，300元，200元，100元及錦旗一面的獎勵，歡迎喜愛乒乓球運動的各界朋友踴躍報名參加，報名截止日期：2023年6月25日。

詳情請聯絡：莫志軒312-636-1919，麥陽 312-927-2535、麥健奕 630-776-0392、周兆禧630-247-5639，方燕輝 773-837-9021，馮權 773-780-1288.索取報名表格地址：芝加哥華人乒乓球俱樂部，3801 S Ashland Ave. Chicago ILL. 60609 星光酒家（211 W. 22nd Place. Chicago,IL 60616）或下載表格。聯系郵箱：[email protected] yahoo.com

芝加哥 華人 香港

上一則

劫殺關帥案宣判 兇手獲刑27.5年 不能假釋

下一則

冼卓南先生90歲大壽於祥龍茶樓大宴親朋　美華粵劇社鼎力演出助慶 祥龍提供精彩美食佳餚 場面溫馨熱鬧

延伸閱讀

芝加哥公校籌94億預算 擬調高房產稅5％

芝加哥公校籌94億預算 擬調高房產稅5％
芝加哥梅氏總公所歡慶雙親節 100多人齊聚

芝加哥梅氏總公所歡慶雙親節 100多人齊聚
芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了
芝公校籌措94億預算 擬調高房產稅5％

芝公校籌措94億預算 擬調高房產稅5％
今年芝加哥254人遭謀殺 比去年同期減12人

今年芝加哥254人遭謀殺 比去年同期減12人
芝加哥美亞協會 感謝夥伴攜手提升華社健康

芝加哥美亞協會 感謝夥伴攜手提升華社健康

熱門新聞

33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）

德州大城堡開價6500萬 創房地產新紀錄

2023-06-15 19:35
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）

成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

2023-06-10 20:35
罹癌家庭在面對親友的疾病之外，經濟也成為一大負擔。（unsplash截圖 ）

抗癌治療費用高 省錢有4招

2023-06-10 02:12
伊州州長普立茲克簽署禁止禁書法令，規定州府不得向未遵守「圖書館權利法案」的圖書館或公校撥款。(美聯社)

州長簽法案 伊利諾成為全美首個禁止「禁書」州

2023-06-12 11:26

超人氣

更多 >
二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷
手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇