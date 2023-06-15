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反對促進多樣化 威州共和黨砍威大預算

特派員黃惠玲／綜合報導
威斯康辛大學系統旗下有13所大學院校，其中麥迪遜威大為旗艦大學。(麥迪遜威大臉書截圖)
威斯康辛大學系統旗下有13所大學院校，其中麥迪遜威大為旗艦大學。(麥迪遜威大臉書截圖)

威斯康辛州由共和黨主導的議會與威大官員間的衝突越演越烈，共和黨籍州議員13日表示，將削減威斯康辛大學促進多樣性、包容性等議題方面的資金。威州州眾議會議長沃斯(Robin Vos)表示，他希望砍掉大學系統用在多樣化倡議(diversity intiatives)的所有資金，估計削減金額將達3200萬元。

幾天前，共和黨人才拒絕資助威大的優先建設項目-在麥迪遜威大校區的新建工程。該州立法機構與州大系統間的緊張關係，已經有一段時間，今年雙方的爭議集中在「言論自由」以及「威大促進多樣性與族裔平等的工作」上。

沃斯說，「我希望我們有能力刪除這筆給威大的開支，大學應該選擇轉向更有成效，獲得更廣泛支持的事務」。

美聯社報導，威大發言人皮茲(Mark Pitsch)說，威大系統中專門負責「多樣性、公平性、包容性」工作的人員，年薪總計約1560萬元，此數目不包括為多元活動或其他倡議所需的經費。

沃斯此前曾稱，校園多元化辦公室是在浪費納稅人的錢，並加劇了種族分裂。

儘管爭議不斷，威大校長羅斯曼(Jay Rothman)最近才聘任了一為新的多元化執行長，年薪為22.5萬。

沃斯表示，他希望威大發展壯大，但如果校方仍執著將資金花在明顯會造成分歧、幾乎沒有公共利益的項目，「我不知道我為何要支持」。

威州議員與大學官員間的鬥爭，正反映了全美有關大學多樣性倡議的文化爭議，美聯社4月份的一項分析發現，共和黨議員今年在12個州，提出了30多項法案，以限制高等教育的多樣、公平與包容性。

威州民主黨州參議員羅伊斯(Kelda Roys)批評沃斯很小氣，且抹殺了推動多樣性的努力。

威大董事會去年9月要求議會同意大學在未來兩年增撥4.36億元的經費，因應過去十年學費凍漲的收入停滯，以及通膨導致的成本增加，此提議遭到議會否決。如果這次議會擴大刪減大學預算的話，恐將導致威大系統將近5億元的資金短少，此舉也因此可能影響到學生。

民主黨籍的威州州長艾佛斯(Tony Evers)說，共和黨的做法「只會在過程中傷害我們的孩子、我們州的經濟以及勞動力」。

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