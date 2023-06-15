芝台灣同鄉聯誼會時事講座 雷倩分析台灣選擇

芝台聯會邀請雷倩(上排中)主講「中美相爭下的台灣選擇」，吸引近300人上線觀看。(芝台聯會提供)

芝加哥 台灣同鄉聯誼會日前舉辦Zoom線上「時事講座」，邀請到擔任中華民國 婦聯總會主任委員、中華育幼機構關懷協會理事長的雷倩博士以「日暮鄉關何處是 - 中美相爭下的台灣選擇」為主题發表演講。吸引近300人上線參與。

講座是由芝加哥台灣同鄉聯誼會理事郭自生及介文涓籌劃，顧問周賢孟博士主持，會長李曼宜在致歡迎詞時提到，非常榮幸邀請到在學術界和社會領域都有傑出成就的雷倩，並感謝她在百忙中撥冗解說中美相爭下台灣的選擇。

雷倩首先從經濟及金融方面分析，她說，原先由美國及歐洲主導的多邊主義與全球化，先以金本位為主體的美元為全球通行貨幣，造成美國可以印鈔票操控市場，美國的資產負債，迅速影響全球金融。但是中國在2000至2011年GDP急速上升，快要與美國到達黃金交叉點，造成實力大逆轉，中國的一帶一路政策，互通互聨，產生一個大經濟體。

而兩個制度的競爭下，中國突然成為美國霸權最大的威脅國，形成新的冷戰局勢，範圍囊括經貿戰、科技戰、金融、軍事等。

在軍事方面，美國的印太戰略使台灣成為重中之重。兩邊提高在灰色區域的軍事行動，中國軍演不斷突破原有的默契，去年台灣已經喪失了台海中線，今年更喪失了防空識別區。戰爭似是迫在眉睫。美國建立遠征前進基地，中國的態度轉變，進入直球對決，她指出，台灣在戰爭與和平之間，沒有太大的選擇。

她說，有人害怕提出一國兩制，會導致台灣變成和香港 一樣，事實上，台灣和香港的情形是大不相同的，因為香港是殖民地歸還給中國，而台灣不是。台灣是否有真正的民主自由？雷倩說，應該從制度、價值、人權方面探索它們真正的面貌。台灣也應維持自主自覺，維持務實的態度，盡量創造可以談判的機遇，避免戰爭，而是朝和平共處推進。

演講會後，觀眾踴躍提問，原本預計30分鐘的問與答延長到一個半小時，當天講座實況，可從YouTube觀看，網址：https://reurl.cc/b97o2l。