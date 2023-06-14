全球社區奧斯卡典禮6/17登場 2華裔獲獎

伊州國會眾議員戴維斯(二排右四)、傑克森(二排右五)肯定亞裔對社區的貢獻，並邀請大家出席17日舉行的頒獎典禮。(高潔／攝影)

由美國多族裔聯盟(AMCE)和多族裔諮詢工作組(MEATF)聯合舉辦的第12屆美國國會頒贈「全球社區奧斯卡獎 」典禮，訂於17日在芝城 西郊的瑞柏市舉行，屆時芝城百佳香港超市集團董事長陳健明及88超市總經理陳志心，將獲得伊利諾州第七區國會眾議員戴維斯(Danny Davis)頒發的「社區英雄獎」。

每年舉行的全球社區奧斯卡獎，設立社區英雄獎、和平獎、企業家獎、終身成就獎等諸多獎項，旨在表彰在工商、教育、社區服務、文化藝術等各領域作出傑出貢獻的亞裔 人士。

戴維斯出席了在華埠杰林酒店舉行的典禮媒體發布會，他表示，這個獎項旨在表揚在社區服務和慈善事業方面作出卓越貢獻的人士，通過該獎項的設立，他希望能夠鼓勵和肯定那些默默無聞地為社區做出貢獻者，並提高大眾對這些努力的關注度。

伊州第一選區國會眾議員傑克森(Jonathan Jackson)、戴維斯辦公室亞裔顧問馬森柱，以及大芝加哥地區各亞裔社區代表都到場與會，並向所有熱心社區公益的組織、個人表達肯定與感謝。

頒獎時間為當天下午5時，地點：The Yellow Box (1635 Emerson Lane, Naperville, IL)，相關信息可電Shree Gurusamy：(630)677-6292。