今年芝加哥254人遭謀殺 比去年同期減12人

經歷了兩年的新冠疫情以及全國對警察問責制的不滿後，芝加哥 的兇殺案在2022年開始下降，根據芝加哥警局的最新統計，今年到6月9日為止，芝城 有254人遭殺，比去年同期減少了12人。其中又以奧斯汀社區(Austin)有24人被殺寫下全市各區的最高紀錄。

芝城2020年的被兇殺人數為772人，2021年增至797人，2022年則為690人。而今年到6月9日為止，芝城遭謀殺人數比去年同期減少了12名。

今年至今兇殺數高居全市前五名的社區，仍以南區與西區為主，依序為奧斯汀、查塔姆(Chatham，16人)、Greater Grand Crossing(15人)、西英格伍德(West Englewood，15人)、英格伍德(Englewood，12人)。華人聚居的橋港區則有兩人遭謀殺，分別是50多歲的白人男子與一名30多歲的非裔 男性。

遭謀殺者的族裔中，非裔208人遙遙領先居次的西語裔白人(White Hispanic，33人)，白人則有10名居季軍，亞太裔有三人被殺排名第四。年齡方面，20到29歲的受害者有82人最多，其次為30到39歲的有71人，19歲及以下有40人，40到49歲有37人，60到69歲有四人被殺，還有一名死者為70多歲長者。

遭謀殺的受害者中，男性占了216名，女性則為37人，還有一名性別不詳；而254個死者中，高達235人死於槍傷。