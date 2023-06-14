我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

今年芝加哥254人遭謀殺 比去年同期減12人

特派員黃惠玲／芝加哥報導

經歷了兩年的新冠疫情以及全國對警察問責制的不滿後，芝加哥的兇殺案在2022年開始下降，根據芝加哥警局的最新統計，今年到6月9日為止，芝城有254人遭殺，比去年同期減少了12人。其中又以奧斯汀社區(Austin)有24人被殺寫下全市各區的最高紀錄。

芝城2020年的被兇殺人數為772人，2021年增至797人，2022年則為690人。而今年到6月9日為止，芝城遭謀殺人數比去年同期減少了12名。

今年至今兇殺數高居全市前五名的社區，仍以南區與西區為主，依序為奧斯汀、查塔姆(Chatham，16人)、Greater Grand Crossing(15人)、西英格伍德(West Englewood，15人)、英格伍德(Englewood，12人)。華人聚居的橋港區則有兩人遭謀殺，分別是50多歲的白人男子與一名30多歲的非裔男性。

遭謀殺者的族裔中，非裔208人遙遙領先居次的西語裔白人(White Hispanic，33人)，白人則有10名居季軍，亞太裔有三人被殺排名第四。年齡方面，20到29歲的受害者有82人最多，其次為30到39歲的有71人，19歲及以下有40人，40到49歲有37人，60到69歲有四人被殺，還有一名死者為70多歲長者。

遭謀殺的受害者中，男性占了216名，女性則為37人，還有一名性別不詳；而254個死者中，高達235人死於槍傷。

芝城 非裔 芝加哥

上一則

芝公民委員會 百年來首列打擊犯罪為要務

下一則

華府書友會 6月18日雲中君開講

延伸閱讀

趕搭AI熱潮 「女股神」伍德相隔近一年半後 回頭買台積電

趕搭AI熱潮 「女股神」伍德相隔近一年半後 回頭買台積電
芝城活動／美亞多項健康活動、施永強17日演講

芝城活動／美亞多項健康活動、施永強17日演講
府會互鬥 紐約住房法案胎死腹中

府會互鬥 紐約住房法案胎死腹中
擠下LV執行長 馬斯克再成世界首富 淨資產1920億美元

擠下LV執行長 馬斯克再成世界首富 淨資產1920億美元
「女股神」伍德：軟體股是繼輝達後下一個AI押注標的

「女股神」伍德：軟體股是繼輝達後下一個AI押注標的
輝達躍為最耀眼AI股 華爾街看好前景 女股神卻因「兩考量」大砍持股

輝達躍為最耀眼AI股 華爾街看好前景 女股神卻因「兩考量」大砍持股

熱門新聞

愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

2023-06-07 13:13
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火燒不停 芝城天空灰濛濛

2023-06-07 11:23
3D列印房內部。（ICON網頁）

47.5-60萬…奧斯汀3D列印新房100戶 周末開賣

2023-06-09 15:51
毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高