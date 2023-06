芝公民委員會 百年來首列打擊犯罪為要務

芝加哥商界對於日益惡化的兇殺與槍枝暴力感到擔憂。(芝加哥警局臉書)

頗具影響力的「芝加哥 商業俱樂部公民委員會」(Civic Committee of the Commercial Club of Chicago)宣布,即日起「打擊犯罪」首次列為俱樂部成立146年來的優先工作,委員會計畫號召廣泛商界支持,目標在未來五年內,江兇殺案減少到400起以下,在未來十年內進一步降低到200起以下,此外,該組織也計畫在五年內將槍擊案件,從2021年的3561起減至不到2000宗,十年內降至1000起以下。

芝加哥商業俱樂部創立於1877年,100多年來推動過包括公園系統與開放湖濱等芝城 重大改革與建設方案,旗下的公民委員會則是成立於1983年,帶頭發起了教育改革、歐海爾機場現代化等倡議。

去年8月成為上述芝加哥公民委員會第一位非裔主席的道格拉斯(Derek Douglas)說,公共安全問題是幾乎芝加哥市每個人所面臨的首要問題,「商界也不例外」。道格拉斯曾任芝加哥大學行政管理人員,也擔任過前總統歐巴馬的顧問,他在去年秋天組建了一個公共安全工作組,為商界領袖、市府、社區團體、非盈利組織、學者尋找共同平台,並促進合作減少城市暴力。

公民委員會的特別公共安全工作組提出包括「社區暴力干預」、「加強警務與刑事司法改革」、「增加向投資 不足社區招聘員工」、「直接對這些社區進行改善」等倡議,道格拉斯也希望與新市長強森討論企業在改善公共安全方面可發揮的作用。

像許多大城市一樣,芝加哥在新冠疫情期間犯罪率飆升,2021年的兇殺案累計達804宗,主要來自槍枝暴力,根據芝加哥警局的數據,去年芝城兇殺案下降到695起,但盜竊與劫車案件持續上升。

去年芝城也出現一些大型企業出走的情形,例如投資公司Citadel總部以及該公司創辦人葛利芬(Ken Griffin)都遷移到佛羅里達州的邁阿密,機械公司卡特彼勒(Caterpillar)、迪爾菲爾德(Deerfield)也分別搬到了德州,還有航空巨頭波音從市區搬到維吉尼亞州的阿靈頓。

葛利芬多次提到,Citadel以及他本人決定遷離芝市,主要原因就是犯罪率日益增加。

私人投資公司亨利克朗公司(Henry Crown Co.)的董事長克朗(Jim Crown)被任命為公共安全特別工作組的負責人,他說,「我們必須盡最大努力保持芝城對企業界的吸引力,因為如果我們有穩定的就業基礎與成功的雇主,所有公民都會受益」。

隨著遠距工作以及混合實體與居家工作的模式發展,企業界受到的影響日益嚴重,根據追蹤員工刷卡情況的卡斯特爾系統公司(Castle Systems)最新的數據顯示,芝城5月份辦公室的入住率僅有疫情前的52%,克朗說,這種靈活的工作模式,促使企業更容易搬遷。