我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

芝加哥美亞協會 感謝夥伴攜手提升華社健康

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞執行主任劉紅(坐者右五)與董事長劉炯玲(坐者右三)感謝華社組織過去一年對美亞的大力支持。(高潔／攝影)
美亞執行主任劉紅(坐者右五)與董事長劉炯玲(坐者右三)感謝華社組織過去一年對美亞的大力支持。(高潔／攝影)

芝加哥美亞健康協會10日舉行一場溫馨的「答謝宴」，協會行政主任劉紅與董事長劉炯玲表示，過去一年美亞推出的各項活動，都是與合作夥伴共同取得的成果，劉紅說，未來一年美亞將繼續與社區攜手，希望為華社帶來更多福利、爭取更多權益，並提高華人整體健康素質。

數十位亞裔社團代表出席了在華埠美亞的這場活動，劉紅說，每位合作夥伴的支持，都協助了美亞落實提供優質醫療服務和推動亞裔社區健康的宗旨。劉炯玲也接著表示，美亞健康協會今日能對社區有所貢獻，每位合作組織與個人都是不可或缺的夥伴，她也希望大家未來一年強化聯繫與合作。

代表芝城華商會出席的商會董事長倪舉凌說，非常感謝美亞過去幾年對於社區的付出與努力，不論是疫情期或一般時間，美亞積極向政府爭取經費，才能讓許多華裔社區民眾獲得疫苗接種、醫療檢查、心理健康等多方面的服務。

芝加哥兩會會長方燕輝說，華埠有不少老人很難到其他地方打疫苗或尋求醫療服務，美亞成立的這10多年，他明顯看到此間耆老因為美亞而獲得醫療照顧；廣州協會會長勞潔梅說，美亞的心理健康諮商，彌補了空缺多年的華裔心理健康診治，更曾及時拯救了一位本來企圖尋短的華裔少女；培德中心主任吳常義則肯定美亞與培德攜手，擴大了防止賭博成癮的推廣。

美國亞裔領袖聯盟會長丘超輝當天也到場感謝美亞對社區的貢獻，同時也介紹了他在2019年7月領頭創立的美國亞裔領袖聯盟，宗旨在於團結大家一起思考未來亞裔在美國的發展，他說，華人在美國都很成功，但社團與組織的團結力量有限，因此希望透過「智庫」型態的聯盟，一起壯大發聲強度，共同爭取福利與權益，並推動亞裔參政、參選。

丘超輝的發言，立刻贏得許多在場社團負責人的共鳴，彼此也形成未來合作共識。

此外，美亞的劉曄宣布推出最新項目「健康生活俱樂部」，將陸續舉辦心理健康、飲食健康、美食教學、服飾搭配、歌舞指導等講座、課程，歡迎大家踴躍報名，美亞地址：218 W 26th St.，Chicago，聯繫電話：(312)225-8659。

美亞執行主任劉紅(右七)感謝各界對美亞的大力支持。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞執行主任劉紅(右七)感謝各界對美亞的大力支持。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞執行主任劉紅(左)感謝包括華商會、聯豐集團倪舉凌(右)等組織的支持。(特派員...
美亞執行主任劉紅(左)感謝包括華商會、聯豐集團倪舉凌(右)等組織的支持。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞執行主任劉紅(左四)感謝各界對美亞的大力支持。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞執行主任劉紅(左四)感謝各界對美亞的大力支持。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔 心理健康 華裔

上一則

亞城台美學校華語文學習中心 揭牌

下一則

限制跨性別參與運動校隊 喬州法涉歧視

延伸閱讀

訴說老故事 亞裔藝術家徵華埠相簿

訴說老故事 亞裔藝術家徵華埠相簿
仁濟醫療中心獲加州眾議會表彰

仁濟醫療中心獲加州眾議會表彰
音樂劇西城故事 芝加哥歌劇院即起公演

音樂劇西城故事 芝加哥歌劇院即起公演
芝加哥唐人街商業推廣大使招聘中

芝加哥唐人街商業推廣大使招聘中
美芝茶文化發展有限公司 將致力於推廣中國傳統茶文化

美芝茶文化發展有限公司 將致力於推廣中國傳統茶文化
芝加哥龍舟賽 6/24華埠譚繼平公園登場

芝加哥龍舟賽 6/24華埠譚繼平公園登場

熱門新聞

愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

2023-06-07 13:13
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火燒不停 芝城天空灰濛濛

2023-06-07 11:23
伊州將近68萬州民，可收到每人95元的谷歌違反隱私法賠償金。(pixabay)

谷歌違反隱私法 伊州用戶每人可獲95元賠償

2023-06-06 09:05

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養