芝加哥美亞協會 感謝夥伴攜手提升華社健康

美亞執行主任劉紅(坐者右五)與董事長劉炯玲(坐者右三)感謝華社組織過去一年對美亞的大力支持。(高潔／攝影)

芝加哥美亞健康協會10日舉行一場溫馨的「答謝宴」，協會行政主任劉紅與董事長劉炯玲表示，過去一年美亞推出的各項活動，都是與合作夥伴共同取得的成果，劉紅說，未來一年美亞將繼續與社區攜手，希望為華社帶來更多福利、爭取更多權益，並提高華人整體健康素質。

數十位亞裔 社團代表出席了在華埠美亞的這場活動，劉紅說，每位合作夥伴的支持，都協助了美亞落實提供優質醫療服務和推動亞裔社區健康的宗旨。劉炯玲也接著表示，美亞健康協會今日能對社區有所貢獻，每位合作組織與個人都是不可或缺的夥伴，她也希望大家未來一年強化聯繫與合作。

代表芝城華商會出席的商會董事長倪舉凌說，非常感謝美亞過去幾年對於社區的付出與努力，不論是疫情期或一般時間，美亞積極向政府爭取經費，才能讓許多華裔 社區民眾獲得疫苗接種、醫療檢查、心理健康 等多方面的服務。

芝加哥兩會會長方燕輝說，華埠有不少老人很難到其他地方打疫苗或尋求醫療服務，美亞成立的這10多年，他明顯看到此間耆老因為美亞而獲得醫療照顧；廣州協會會長勞潔梅說，美亞的心理健康諮商，彌補了空缺多年的華裔心理健康診治，更曾及時拯救了一位本來企圖尋短的華裔少女；培德中心主任吳常義則肯定美亞與培德攜手，擴大了防止賭博成癮的推廣。

美國亞裔領袖聯盟會長丘超輝當天也到場感謝美亞對社區的貢獻，同時也介紹了他在2019年7月領頭創立的美國亞裔領袖聯盟，宗旨在於團結大家一起思考未來亞裔在美國的發展，他說，華人在美國都很成功，但社團與組織的團結力量有限，因此希望透過「智庫」型態的聯盟，一起壯大發聲強度，共同爭取福利與權益，並推動亞裔參政、參選。

丘超輝的發言，立刻贏得許多在場社團負責人的共鳴，彼此也形成未來合作共識。