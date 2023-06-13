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伊州長簽法案禁止禁書 違規圖書館與公校停止州府撥款

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克簽署禁止禁書法令，規定州府不得向未遵守「圖書館權利法案」的圖書館或公校撥款。(美聯社)
伊州州長普立茲克簽署禁止禁書法令，規定州府不得向未遵守「圖書館權利法案」的圖書館或公校撥款。(美聯社)

在全美保守派官員和團體推動下，實施圖書禁令的州與城市正快速蔓延，不過，民主黨主政的伊利諾州正試圖翻轉局勢，該州州長普立茲克計畫12日簽署一項新的法案，規定從明年1月1日起，州府不得向未遵守美國圖書館協會(American Library Association)「圖書館權利法案」(Library Bill of Rights)的伊州公共圖書館與學校撥款，伊州也因此成為全美第一個禁止「禁書」的州。

新的法案規定，閱讀材料不應該因為「黨派或個人反對」，而遭移除或限制。所有學校、圖書館可以通過發出「禁止禁書或其他材料」的聲明，來確保繼續拿到州府的資助。

伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)為這項法案的主要催生者，他表示，看到全國範圍內的禁書措施後，他「大吃一驚」。

詹雅斯表示，禁書違背了教育的宗旨，教育是要教會孩子獨立思考，「與其對禁書做出應對，不如主動出擊，對打算禁書者，停止州府撥款」。

目前全美越來越多保守州的立法者，要求學校圖書館內的性內容、攻擊性語言，以及有關性別認同LGBTQ+(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒)等類的書籍「下架」，其中又以佛羅里達州、密蘇里州、南卡羅來納州、猶他州以及德州最為普遍。

美國圖書館協會表示，2022年有1269件對圖書館圖書與資源進行審查的要求，這也是該協會20多年前開始追蹤數據以來，禁書行動最多的一年，協會芝加哥分會說，去年伊州有67次試圖禁書行為。

根據美國筆會(PEN America)今年4月份發布的報告稱，2022-23學年上半年共有1477起書籍被禁個案，比上一學期的1149起增加近三成。該組織指出，被禁書籍的主題主要是關於有色人種和LGBTQ內容。在1477本禁書中，30%與族裔、種族主義或有色人種有關，26%涉及LGBTQ人物或主題。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)近期簽署一項法案，要求學區對教材進行評估，並發布一份可搜索到的書籍清單，接著對這些書籍提出質疑，許多書籍因此被要求下架或覆蓋封面。

密蘇里州甫從上月30日開始，實施一項由該州州務卿亞什克羅夫特(Jay Ashcroft)辦公室發布的行政令，要求圖書館停止購買被視為淫穢的書籍、材料，並禁止在兒童區展示這些書籍，該措施還要求圖書館就某些主題公布選擇圖書政策，同時要讓家長參與決定哪些讀物孩子可以閱讀。

圖書館 伊州 LGBTQ

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