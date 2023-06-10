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音樂劇西城故事 芝加哥歌劇院即起公演

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥歌劇院即日起演出音樂劇「西城故事」。(芝加哥歌劇院提供)
芝加哥歌劇院即日起演出音樂劇「西城故事」。(芝加哥歌劇院提供)

芝加哥歌劇院(Lyric Opera of Chicago)即日起到6月25日止，推出百老匯音樂劇「西城故事」(West Side Story)，這齣音樂劇由多位著名音樂藝術家合作改編，演員陣容多達49人，結合現場管弦樂團與精彩歌舞的劇目，被評為今夏最值得觀賞的演出之一。

此音樂劇由作曲家伯恩斯坦(Leonard Bernstein)、作詞家桑德海姆(Stephen Sondheim)、編舞家羅賓斯(Jerome Robbins)和劇作家勞倫斯( Arthur Laurents)共同將這部1957年首次公演的音樂劇重新改編。

芝加哥歌劇院即日起演出音樂劇「西城故事」。(芝加哥歌劇院提供)
芝加哥歌劇院即日起演出音樂劇「西城故事」。(芝加哥歌劇院提供)

該齣音樂劇的演員有49人，管弦樂團也有43人，而芝加哥歌劇院的寬廣舞台，也給了這部音樂劇更大的表現空間。

「西城故事」是將莎士比亞的「羅密歐與朱麗葉」，搬到1950年代的紐約上西區演出，男女主角因為分屬於不同種族的街頭幫派，而在交往過程中屢受威脅與挑戰，而最終釀成男主角被女主角弟弟開槍射殺的悲劇。

芝加哥歌劇院即日起演出音樂劇「西城故事」。(芝加哥歌劇院提供)
芝加哥歌劇院即日起演出音樂劇「西城故事」。(芝加哥歌劇院提供)

儘管這部音樂劇的元素，包括它對種族差異的處理，並不完全符合當今文化的敏感性，但舞台導演扎貝洛(rancesca Zambello)和歌劇院的藝術指導，明智選擇了幾乎沒有改變的原始文本，也讓觀眾探索50年代時期，對暴力、貧困和種族衝突的問題，而這些情況到現在社會其實仍然存在。

「西城故事」票價30元到225元不等，演出時間可查詢官網：lyricopera.org

歌劇 芝加哥 導演

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