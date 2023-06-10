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提升旅遊與商機 芝華埠「推廣大使」上路

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城華商會會長李建明(前左一)、華埠更好團結聯盟主任陳本恩(前右一)宣布啟動「華埠商業推廣大使」計畫。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華商會會長李建明(前左一)、華埠更好團結聯盟主任陳本恩(前右一)宣布啟動「華埠商業推廣大使」計畫。(特派員黃惠玲／攝影)

在芝加哥市政府支持下，華埠更好團結聯盟與芝城華商會今夏起聯合推出「芝城華埠商業推廣大使」，預計招募約20名熟悉社區、熱心服務成員，負責輪流巡迴華埠，推廣商機、強化宣傳，並提供必要的治安信息與協助。

華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩表示，市府這項計畫旨在協助受疫情影響的商家早日復甦，她說，市府給華埠了20多萬經費，執行即日起到今年12月31日的大使計畫。

華商會會長李建明表示，商業推廣大使對華埠有眾多好處，首先就是可以強化治安，大使輪班在華埠走動，一方面可以對不法之徒起到警惕作用，再來屆時穿著制服，可以讓民眾容易辨識並提高華社形象。李建明說，華埠有200多家商戶，有些商家地點比較偏僻，有了推廣大使，遊客可以獲得更多的商家信息。

推廣項目統籌鄧旭表示，大使的工作，主要向遊客、民眾問好，提供問路指導等協助，與華埠商家、居民保持友好接觸與聯繫，且對商業區環境保持警覺，報告危險或不尋常的活動，通曉中英文更優。

大使以輪班方式工作，時間範圍：周一至周四的上午11時到晚間8時，周末與假日則從上午9時30分到晚間8時30分，周末期間交班將有約半小時的重疊，時薪20元。大使巡邏範圍：北至18街，南至25街，東至Clark街，西至普林斯頓街(Princeton St.) 。

他表示，目前已有三位推廣大使上工，本周末預計將增加到6人，預期很快組成20人的隊伍，他說，大使工作的第一天，就協助一名迷路小孩找到父母。首批上工的大使Jordyn Galvan和Katherine Cao表示，她們熱愛華埠，對於大使工作非常喜歡。

華埠更更好團結聯盟政策分析員許家晞說，去年開始，芝市已經有10多個社區開始了這個項目，今年又增加了五個社區，其中包括華埠。

有意加入「華埠商業推廣大使」者，可聯繫Viden Deng：(312)522-2686、Annie Lau(312)761-9738，或電郵[email protected]

華埠 芝城 疫情

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