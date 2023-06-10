芝旅遊業復甦 去年訪客近5000萬人 較前年激增6成

芝加哥 旅遊局「選擇芝加哥」(Choose Chicago)日前公布2022年到該市旅遊的國內外旅客人數報告，數據指出，去年有將近4890萬旅客到芝城 ，比2021年大幅增加了60％。與疫情 前的2019年的6100萬遊客相比，去年旅客總數已經恢復到疫前的八成，此外，去年訪芝旅客花費達170億左右，已經達到2019年開銷水平的89％。

「選擇芝加哥」的執行長奧斯蒙德(Lynn Osmond)表示，旅遊業的持續增長前景看好，包括剛結束的美國天后泰勒斯的演唱會、7月1日到2日的納斯卡街頭賽車(NASCAR)，都創造新一波的旅客成長，她說，預估今年芝城旅客人數可達到5400萬。

奧斯蒙德表示，雖然芝市中心的犯罪率上升，但該市不僅休閒市場的遊客回升，會議與展覽的參與人數也增加了，她也提到，治安是美國各地城市共同面臨的挑戰。為了改善遊客體驗，並提供更完善的旅遊服務，芝加哥市區推出了「遊客大使」項目，今年芝市還增加經費，在華埠等五個地區啟動「大使」計畫，全方面促進旅遊業發展。

在旅館房價方面，「選擇芝加哥」報告顯示，2022年的平均每晚房價為228.85元，比疫情前2019年的205.97元貴了20多元。不過，遊客似乎並未被高昂房價嚇退，因為今年到現在，芝城酒店的住房率比去年同期增長了17%。

奧斯蒙德說，芝市中心有多達152家酒店，近4.6萬間客房，選擇豐富多元是芝市獲選為主辦明年全國民主黨代表大會的主要原因之一。

根據統計，2022年芝加哥舉辦了1510場活動，其中大多數都是新的客戶，且預計未來五年內將繼續推出。

旅遊業的這份報告，與芝市中心現在面臨的困境，形成鮮明對比，市中心的企業仍在適應員工居家上班的模式，且同時縮減了在市區的辦公室空間，芝市府正在向開發商提供獎勵，希望他們可以進入市場，將目前的辦公大樓改造為住宅，藉此將人潮帶回市區，幫助餐館、商店走出疫情陰霾。