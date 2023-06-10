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伊州長簽署504億預算 大幅增加教育經費

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克日前簽署新財年預算案。(州長辦公室提供)
伊州州長普立茲克日前簽署新財年預算案。(州長辦公室提供)

伊利諾州州長普立茲克日前簽署一項504億的州預算案，新年度的經費中大幅增加了學前班到大學的教育資金；他也動用否決權，將議員加薪幅度，從5.5%降到5％，以符合伊州加薪法律。

民主黨主導的伊州議會上個月通過的預算案中，將議員薪資提高5.5%，因此從7月1日起，議員收入將為8萬9675元。不過，州長在最後一刻調整了加薪幅度，僅允許提高薪資5％，這也意味著，新的財年議員的年收將減為8萬9250元，此變化使總預算約減少了10多萬的開銷。

新預算案包括撥款2.5億元給「明智啟動伊州」(Smart Start Illinois)，此計畫旨在改善兒童保育與早期兒童教育，這筆經費將提高州府資助的學前教育項目，增加5000個學前班名額。

此外，新財年將增加中小學經費3.5億元，還將提撥1億元用於公立大學與社區學院；同時也為低收入家庭學生，增加1億元獎學金。

不過，上述經費增加並沒有完全受到推動教育改善者的百分之百認同，反對者稱，經過通貨膨脹調整，現今高等教育獲得支持的經費，僅有20年前的一半。

普立茲克表示，該州最初計畫撥款2.2億元，作為提供無證移民醫療保健的經費，而這筆費用目前已經增加到5.5億元。他也提到，州府正與芝加哥市長強森的團隊合作，協助芝城應對移民危機，普立茲克說，從5月11日以來，移民尋求庇護的人數已經大大減少。

19名共和黨籍的伊州參議員都對此預算案投下了反對票，另有三位民主黨籍議員喬伊斯(Patrick Joyce)、希爾頓(Suzy Glowiak Hilton)、透納(Doris Turner)也不支持該方案。

透納與希爾頓表示，他們不贊成預算案中的議員加薪案，因為今年1月時，議員年薪才剛從7萬2906元，提高到8萬5000元，增幅高達17％。

共和黨人批評，新預算案「將伊州的財政至於風險之中，幾乎保證未來必須採取加稅行動」。

預算 教育 伊州

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