美芝茶文化發展有限公司 將致力於推廣中國傳統茶文化

美芝（Meichi）茶文化發展有限公司「以茶會友」

美芝（Meichi）茶文化發展有限公司近日在芝加哥 推出來自中國烏龍茶系產品：福建安溪鐵觀音、福建武夷山岩茶、福建漳平水仙、潮州鳳凰山鳳凰單樅、台灣高山茶，還有峨眉雪芽，峨眉毛峰，天目山龍井，綠茶等！公司創始人、老板張天先生表示，他們將致力於推廣中國傳統茶文化在芝加哥的發展，並計划未來三年內在本地成立中文傳統茶藝文化培訓班，以推動整個茶文化產業的全方位發展，張先生歡迎知茶、愛茶、懂茶的朋友到位於芝加哥 2721 S Halsted St Unit Store（安途國際 Astro）「知己茶室」 品茶交流。

作為芝加哥美芝（Meichi）茶文化發展有限公司的創始人和老板，張天先生表示，他們旨在通過提供專業的中文傳統茶藝培訓課程，向當地人群介紹中國傳統茶文化的魅力和獨特之處。這將幫助芝加哥的居民更深入地了解和欣賞中國茶文化，並有機會體驗正宗的中國茶藝表演和品茶儀式。張天先生表示：中國擁有悠久的茶文化曆史和豐富的茶藝傳統，希望能夠將這些寶貴的文化遺產分享給芝加哥的人們。並通過培訓課程，學員將學習到茶葉的分類和生產工藝，茶具的使用方法，以及如何品味茶葉的技巧等茶的知識。