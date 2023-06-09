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「台灣樂舞情」獲芝城600觀眾鼓掌喝采

特派員黃惠玲/芝加哥報導
台灣樂舞情演出迴響熱烈。(主辦方提供)
台灣樂舞情演出迴響熱烈。(主辦方提供)

2023年芝加哥「台灣傳統周」日前在芝城郊區威斯蒙高中(Westmont High School) 市登場，台灣藝術大學以「台灣樂舞情」為主題的精彩表演，吸引超過600位觀眾到場，結合台灣傳統與現代的舞蹈與音樂，讓與會者驚嘆連連，滿堂喝彩聲不斷。

觀眾為精彩演出起立鼓掌喝采。(主辦方提供)
觀眾為精彩演出起立鼓掌喝采。(主辦方提供)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森夫婦、威斯蒙市市長甘特(Ron Gunter)、瑞柏市市長威爾利(Scott Wehrli)、台灣灣藝術大學校長陳志誠、駐芝台北經文處副處長李唯誠、洪中明，以及芝加哥中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、協勝公會美洲總理陳羨韶、芝加哥文教中心主任蔡季穎、副主任黃士聰等嘉賓，都到場共襄盛舉。

台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)
台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)

「台灣傳統周」之前因為新冠疫情，而停辦了三年，當天活動由芝加哥台灣同鄉會主辦，會長林敬賢感謝僑委會再度遴派台灣優秀表演團體來到芝加哥地區演出，也很開心大家再次共聚一堂。

台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)
台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)

此次演出團隊由台灣藝術大學表演藝術學院院長曾照薰帶領，團員共17位，節目融合臺灣傳統與現代的舞蹈及音樂，並結合東方與西方元素，展現出台灣多元包容的生活面向。

在舞蹈方面，「六月茉莉」重現台灣前輩舞蹈家的經典風華；「臥虎藏龍」、「絮語飛花」、「野玫瑰」、「幽」、「旅行」等舞作中，有多首是新銳舞蹈家獲獎作品，彰顯台灣藝術人才培育與文化傳承的成果。其中「幽」為2017年文化部「舞躍大地」舞蹈創作比賽的佳作作品。

台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)
台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)

台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)
台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)

在音樂方面，「島嶼風光」、「傳唱我歌」兩首作品，表現台灣多元族群之歌謠與歷年經典流行金曲，凸顯台灣文化共融色彩；「鹿谷山上採茶忙」、「草叢間的拳擊手」等作品，則描繪台灣農村富足樂利的意象，刻畫庶民百姓生活在這塊土地的悠然心境。梆笛演奏家任重，是2022「傳藝金曲獎-最佳跨界音樂專輯獎」得主。

最後一段的表演「月亮代表我的心」，為多首台灣經典流行樂曲的組合，熟悉的旋律勾起現場許多鄉親的回憶，紛紛在台下跟著合唱，氣氛熱烈。

台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)
台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)
台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)
台灣樂舞情演出情形。(主辦方提供)

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