百年北京樓 捐出餐館歷史文物給華博館

芝華博館展覽總監梅素蘭(前左三)感謝譚錦年(前左四)捐出多件百年餐館「北京樓」的文物。(特派員黃惠玲／攝影)

全美持續經營最久的餐館、蒙大拿州北京 樓東主譚錦年(Jerry Gin Nein Tam，音譯)7日走訪位於芝城華埠的美洲華裔博物館 ，受到博物館人員熱烈歡迎，譚錦年並當場表示，將把餐館存有的百年歷史文物，捐出大部分給博物館保管展覽。

美洲華裔博物館展覽總監梅素蘭表示，華博館正在展出「中餐在美國：奮鬥與成功的故事」，該展覽彰顯美國華人 的奮鬥、堅韌和創業精神，記錄了從「李鴻章雜碎」到「飲茶」再到「麻辣火鍋」的中餐發展歷史，譚錦年的「北京樓」，更是在美華人的移民過程縮影，「非常感謝餐館願意捐出珍貴的物件，這些也將豐富華博館的展出，也讓參觀者進一步認識與了解中餐的影響力」。

譚錦年表示，創立於1911年的北京樓，目前仍保有百年前的店招、餐廳走廊上的掛畫，還有多件來自於100多年前賭客賭輸抵押給餐館的炸藥、槍枝等，他說，隨著年代久遠，儘管他們盡心盡力保存這些古老物件，但仍無法媲美專業的博物館，因此他決定把大部分的歷史物品，捐贈給華博館，「我希望有一天家族後代，仍有機會看到祖父、曾祖父的努力過程」。