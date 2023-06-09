我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

百年北京樓 捐出餐館歷史文物給華博館

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝華博館展覽總監梅素蘭(前左三)感謝譚錦年(前左四)捐出多件百年餐館「北京樓」的文物。(特派員黃惠玲／攝影)
芝華博館展覽總監梅素蘭(前左三)感謝譚錦年(前左四)捐出多件百年餐館「北京樓」的文物。(特派員黃惠玲／攝影)

全美持續經營最久的餐館、蒙大拿州北京樓東主譚錦年(Jerry Gin Nein Tam，音譯)7日走訪位於芝城華埠的美洲華裔博物館，受到博物館人員熱烈歡迎，譚錦年並當場表示，將把餐館存有的百年歷史文物，捐出大部分給博物館保管展覽。

美洲華裔博物館展覽總監梅素蘭表示，華博館正在展出「中餐在美國：奮鬥與成功的故事」，該展覽彰顯美國華人的奮鬥、堅韌和創業精神，記錄了從「李鴻章雜碎」到「飲茶」再到「麻辣火鍋」的中餐發展歷史，譚錦年的「北京樓」，更是在美華人的移民過程縮影，「非常感謝餐館願意捐出珍貴的物件，這些也將豐富華博館的展出，也讓參觀者進一步認識與了解中餐的影響力」。

譚錦年表示，創立於1911年的北京樓，目前仍保有百年前的店招、餐廳走廊上的掛畫，還有多件來自於100多年前賭客賭輸抵押給餐館的炸藥、槍枝等，他說，隨著年代久遠，儘管他們盡心盡力保存這些古老物件，但仍無法媲美專業的博物館，因此他決定把大部分的歷史物品，捐贈給華博館，「我希望有一天家族後代，仍有機會看到祖父、曾祖父的努力過程」。

博物館 北京 華人

上一則

喬治華盛頓高速路拓寬 6/10起加快施工

下一則

維州勞郡公校 將向檢方提交性侵調查報告

延伸閱讀

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎
香港末代總督彭定康：北京想看的是「沒有港人的香港」

香港末代總督彭定康：北京想看的是「沒有港人的香港」
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
北京嚴控訊息 彭博：政治局會議公告驟減 投資人憂風險

北京嚴控訊息 彭博：政治局會議公告驟減 投資人憂風險
壯族藝術家黃閃夜個展 6/18馬州登場

壯族藝術家黃閃夜個展 6/18馬州登場
憂北京蒐集情報 英政府將移除海康威視、大華監視設備

憂北京蒐集情報 英政府將移除海康威視、大華監視設備

熱門新聞

毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
正值壯年的潘明華遭歹徒開槍射殺。(前員工提供)

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

2023-06-02 09:19
愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

2023-06-07 13:13
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火燒不停 芝城天空灰濛濛

2023-06-07 11:23
伊州將近68萬州民，可收到每人95元的谷歌違反隱私法賠償金。(pixabay)

谷歌違反隱私法 伊州用戶每人可獲95元賠償

2023-06-06 09:05

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡