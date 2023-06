2023恒順『我心目中的家鄉味』收件倒數中！

恒順報名表QR Code

世界日報 聯合中國恒順集團和和樂公司首次舉辦【恒順親子 料理創意圖文大挑戰】,旨在鼓勵推廣中華飲食文化,以及家庭、親情在華人 社區中的核心價值。同時,活動也希望增添家庭趣味,讓讀者、民眾在親情同樂的氛圍中共享快樂。

本次挑戰主題為「我心目中的家鄉味」,參賽家庭需以恒順調味品之一為主要材料,自由發揮創意制作一道菜品,將料理成品拍照並搭配一段100字以內的小短文上傳至投稿網站。

本次活動共有冠、亞、季軍以及優選、佳作共30名,獲獎作品將獲得獎牌、獎狀和豐富的獎金,總獎金高達3000美元。投稿的截止日期是2023年7月5日,評選結果和獲獎作品將於2023年8月1日在世界新聞網活動頻道公布。如需更多詳情,請訪問官方線上投稿網站(bit.ly/cookingwechat)或撥打電話718-746-8889分機213洽詢,若無法順利開啟報名表,也歡迎將作品EMAIL至[email protected]進行投稿,信件開頭請註明「我心目中的家鄉味-First Name and Last Name」並請在信中提供基本聯繫信息。

此次世界日報與和樂食品公司代表恒順集團打造獨特親子活動,旨在通過親子料理創作,讓更多的華人家庭能夠感受到家庭、親情和美食的樂趣。同時,希望此次活動也能夠促進中華飲食文化的傳承和發展,為華人社區的文化多元化注入新的活力。