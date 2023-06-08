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加國野火燒不停 芝天空灰濛濛 專家籲減少戶外運動

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥地區許多民眾最近幾天，都明顯感受到天空變得比較朦朧，日落也略帶紅色，這些現象產生，主要源自加拿大野火產生的顆粒物、煙霧所造成。

這種情況在伊州並不是第一次出現，去年7月美國西部的野火，也曾導致整個伊利諾州都看到「紅日」、「紅月」以及朦朧天空。

雖然紅色太陽與乳白色天空，可能讓有些人覺得美麗脫俗，但對於芝加哥人，尤其是患有呼吸系統或肺部疾病者，還有活動力高的兒童與成人，都應該對這些情況採取預防措施。

總部在芝加哥的呼吸健康協會(Respiratory Health Association)環境健康項目主任巫爾謝夫斯克(Brian Urbaszewsk)表示，產生臭氧的汙染物，特別是氮氧化物，會導致天空現褐色的霧霾。他說，這幾天大家看得到的灰濛濛天空，主因來自加拿大野火。

加拿大南部的魁北克省已經發生100多處山火，造成的濃煙已經侵擾美國東北部超過一周，導致美東空氣質量嚴重惡化，中西部也難逃其害，根據魁北克消防機構的說法，高溫與乾燥是導致這次野火頻發的主要原因。

伊州環保廳表示，過去兩周期間，芝加哥地區只有一天的空氣質量不錯，而野火煙霧產生的臭氧煙霧，直接導致空氣質量指數欠佳。

天氣預報顯示，至少到本周日，此間空氣質量僅保持在中等水平，而本周剩下的幾天，芝城地區的天空可能仍會有些朦朧，然而令人擔憂的是，由於伊州持續乾旱，該州目前也面臨火災的風險。

當空氣質量欠佳時，為了減少健康風險，巫爾謝夫斯克建議縮短在戶外活動時間，或將活動安排在臭氧較低的早晨或晚上，或將活動改在室內。

此外，即使在室內也應保持空氣清潔，避免使用壁爐、瓦斯爐、蠟燭，也不要抽菸；同時打開冷氣，關閉門窗，並打開空氣濾清器，巫爾謝夫斯克建議市民「放輕鬆、保持水分攝取、不要過度勞累」，如果不舒服，聽從醫生建議服藥。

想知道當地最新空氣質量情形，可到聯邦環保署網站查詢，網址：AirNow.gov

芝城未受野火煙霧影響前天空晴朗。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城未受野火煙霧影響前天空晴朗。(特派員黃惠玲／攝影)

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