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Ann Yi 學生鋼琴獨奏音樂會 Merit音樂學院盛大舉行

本報芝加哥訊
38 S Peoria St, Chicago, IL 60607的Merit 音樂學院。
38 S Peoria St, Chicago, IL 60607的Merit 音樂學院。

享譽芝加哥音樂教育領域，有培育音樂幼苗搖籃的Merit音樂學院，於本月2日舉辦了一場盛大演出，該表演由鋼琴老師Ann Yi主持，當天晚上由於吸引了眾多音樂愛好者、家長和學生參與，使Merit音樂學院再度引起矚目。

這個鋼琴獨奏音樂會在Merit音樂學院的Gottleib 大禮行舉行。音樂學院的指導老師為經驗豐富的Dr. Ann Yi，老師在活動前發出了學生邀請函，呼籲大家踴躍參加這場優秀學生的鋼琴獨奏音樂表演會。這場音樂會旨在展示Merit音樂學院每學年度的卓越教學，以及學生們對音樂的熱情和努力成果。

Merit音樂學校是芝加哥地區最受歡迎的音樂教育機構之一，提供從初級到高級的音樂課程，適合不同年齡、樂器和技能水平的學生，樂器班有大、小提琴、長笛、鼓、結他鋼琴等。音樂班有合唱，獨唱及聲樂等培訓。該學院不僅提供個別課程，還有小組班和合奏表演的機會，讓學生們能夠與其他Merit學生一起演奏，共同成長。年度優秀學生更會被推荐每周六的重點培訓，如果經過考核面試錄取將有機會參加全學年度的免費培訓。

音樂教育在年輕人的成長和發展中扮演著關鍵的角色，不僅有助於提高數學、科學和英語等學科的考試成績，同時也為他們提供了一個創意的出口，給學員有結交新朋友的機會，以及擁有音樂才能者所帶來的自豪感。

Dr. Ann Yi表示：“我對這次音樂會感到非常興奮，相信這將是一個難以忘懷的夜晚。我們的學生們經過了長時間的學習和準備，他們將帶來精彩的演出，展示他們在音樂方面的成就。我們鼓勵大家踴躍參與，一同分享音樂的喜悅和美妙。”

在Merit音樂學院，學生們不僅能夠接受到經驗豐富的教學藝術家的指導和鼓勵，還能夠享受到芝加哥最優質的音樂教育。學校的使命是提供最佳的音樂教育環境，激發他們對音樂的熱情，並發掘培養學生們的音樂天賦和藝術才能。

Merit音樂學院理念認為，無論任何一位學生、家長還是音樂愛好者，Merit音樂學院不不遺餘力為音樂愛好者提供最適合的音樂課程和培訓。希望藉著學習音樂，給愛好者開啟一個全新的世界，好便他們在音樂的魔力中能展現自己的才華。

Merit音樂學院新學年度招生課程已展開，有一對一及團體課程，也接受家庭低收入的資助申請。 要獲取更多相關Merit音樂學院的資訊，請訪問官方網站 www.meritmusicschool.com。

Dr. Ann Yi與學生於鋼琴獨奏音樂會後合照。
Dr. Ann Yi與學生於鋼琴獨奏音樂會後合照。
其中的鋼琴獨湊。
其中的鋼琴獨湊。
參予Dr. Ann Yi鋼琴獨奏音樂會的學生。
參予Dr. Ann Yi鋼琴獨奏音樂會的學生。
Merit 音樂學院表演大堂。
Merit 音樂學院表演大堂。

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