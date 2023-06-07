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伊州多達566項法案 未來3個月待州長簽署

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克在未來三個月內，需決定簽署或否決566項法案。(州長辦公室)
伊州州長普立茲克在未來三個月內，需決定簽署或否決566項法案。(州長辦公室)

伊利諾州參眾議會議員在日前結束的會期間，通過多達566項法案，這也意味著伊州州長普立茲克在未來三個月間，將簽署或否決這幾百項法案，如果州長在三個月期間不採取任何行動，那麼這些法案將「自動」變成法律。

數項法案 攸關廣大州民：

●非公民駕照：民主黨籍的州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)支持該措施，允許伊州州民取得可以證明身分的「標準駕照」，而不是目前法律核發，無法作為身分證明的「臨時訪客駕照」(temporary visitor driver's license)，有意申請者必須出示他們的美國移民文件，如果沒有這些文件，則需要出示護照或領事卡(consular card)，此外，申請者還必須證明自己有汽車保險。

不過，根據聯邦法律，非公民仍然無法取得「真實身分證」(Real ID)。根據州務卿辦公室統計，目前約有30多萬人持有「臨時訪客駕照」。

●非公民可成為執法人員：眾議會3751號法案規定，非公民可以成為伊州的執法人員，只要他們獲得聯邦法律授權工作，或者他們是童年入境者暫緩遣返手續者(Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)。

●車牌讀取機(License plate readers)：此為詹雅斯支持的另一項法案，禁止自動車牌讀取機讀取的所有資料與外州的執法人員分享，法案所指的執法人員包括正在調查墮胎或某人移民身分有關的人員。在共享任何數據前，使用車牌讀取機的用戶，必須先行聲明不會違法將這些數據分享，如果不先做此聲明，將禁止共享數據。

●兒童網紅：旨在保護年齡16歲以下的兒童網紅，他們在30天內由家庭成員發布的盈利視頻中，至少占了三成內容。法案規定，發布這些以孩童為主題的視頻博主，必須保留兒童在該影片的紀錄、年齡與其他文件，否則孩子有權在民事法庭提起訴訟。一旦視頻博主達到了平台賺錢門檻，或每次觀看至少收入10美分時，博主必須把一定比率的收入存入兒童信託基金。

●酒店員工保護：眾議會2220號法案賦予酒店經理更大權力將搗亂的訪客趕出酒店，包括拒絕付款、威脅員工、違反法律或酒店規定，或使用「辱罵性語言」的個人。例如有人破壞或威脅要破壞酒店財產，或向未成年人提供酒精飲料，或持有管制物品等，經理有權拒絕為其提供住宿。

駕照 伊州 移民

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