違反隱私法 谷歌伊州用戶每人獲賠95元

伊州將近68萬州民，可收到每人95元的谷歌違反隱私法賠償金。(pixabay)

谷歌 (Google)被控違反伊州 生物識別資訊隱私 法(Illinois Biometrics Information Privacy Act)的案件，去年達成一億元的和解，經過資格審核，送交賠償申請的伊州州民中，約有68萬7000多人可拿到每人95元的和解金。

根據2016年提起的這宗訴訟文件顯示，該起集體訴訟源自於谷歌在谷歌照片中使用專有的臉部辨識技術，這種技術分析照片、創建並儲存用戶的臉部模板，但所有這些做法都沒有通知任何用戶，此舉違反了伊州法律，那就是在未經適當通知與取得同意的情況下，將居住在伊州州民的生物特徵數據收集、分類，然後儲存在共享的谷歌相本(google photos)。

申請賠償者，只要在2015年5月到2022年4月25日期間的任何時候，出現在谷歌相本中任何一張照片上，且是伊州州民者，都有權獲得和解金。

提交索賠的截止日期為去年9月4日，法庭文件顯示，法官在去年9月28日下令最終批准該項和解案，谷歌在同意和解此案時，並不承認有任何不當行為。

法庭文件指出，在民眾提出賠償申請後的第一輪查核，發現約有42萬份的有效申請，律師最初估計每個人可以拿到200到400元的和解金，不過，今年進行第二輪核查時，符合索賠資格的人數增加了15萬9085人，因此平均下來每人賠付金額也跟著下降。

根據庫克郡法院的文件，超過68萬7000人提出了有效的索賠申請，每個人可以拿到95元、96元的和解金。

類似的賠償方案，之前在2020年早有臉書先例，當時有多達140萬伊州州民，因為臉書違反伊州隱私法，每人收到397元的和解金。

伊州對生物識別資訊隱私法案堪稱為全國最嚴格的州，該州早在2008年立法頒布，允許州民針對與生物特徵數據相關的隱私範圍提侵權訴訟，所謂生物識別指的是「視網膜或虹膜掃描」、「指紋」、「聲紋」以及手部或臉部形狀的掃描識別。

有鑑於生物識別數據在交通、金融、酒店、零售與教育等行業的運用越來越多，因此在該法律範圍下，所有企業必須意識到相關法案的嚴格要求，凡是收集上述任何個人生物信息時，必須：

●制訂一項關於生物數據施行的公開政策。

●提供公開事實(provide disclosures)。

●在收集前，要先取得被收集生物識別特徵者同意。

●使用基於行業的標準，合理謹慎儲存、傳輸與保護信息。