芝加哥華埠逆勢成長推手 CBCAC慶25年

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(右三)、主席吳常義(左一)向所有得獎者恭賀。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華埠 更好團結聯盟(CBCAC)日前舉行成立25周年籌款晚會，由陳增華創立的這個非盈利組織，過去四分之一世紀以來，推動多項華埠重要建設、爭取多個華社關鍵福利，更被譽為是芝城華埠在全美中國城逆勢成長的主要推手之一；高齡88歲、締造華埠發展基石的李秉樞並在當晚獲頒「終身成就獎」。

近400人參加了當天的晚會。聯盟主席吳常義、行政主任陳本恩表示，過去一年芝加哥誕生了史上第一個以華裔 為主的亞裔多數選區，這也是華埠更好團結聯盟的工作里程碑之一，兩人感謝社區、市議會等民間與官員的完美合作。

黃蘇振恩的丈夫黃新強(右二)與華埠博物館的梅素蘭(右一)恭賀獲獎的華埠治安互助隊代表曾偉民(左一)、林國銘(左二)。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(右一)、主席吳常義(左二)、執行主任陳本恩(左一)與獲得終身成就獎的李秉樞(右二)。(特派員黃惠玲／攝影)

陳增華表示，華埠更好團結聯盟成立於1998年，25年來在芝加哥地區致力推動華裔社群的公共參與和公民教育，普及政治知識，幫助選民登記投票，團結社區資源共同推動包括華埠圖書館、譚繼平公園、選區重畫等項目，他說，非常感謝無數個人、團體對於該組織的長期支持，讓華埠能夠在全美中國城紛紛沒落甚至消失的趨勢中，獨樹一格逆勢成長。

他接著介紹當晚頒發的多個獎項與得主，包括已逝華人諮詢服務處執行總監、華埠更好團結聯盟董事會資深成員「黃蘇振恩社區獎」(Esther Wong Community Award)，黃蘇振恩的丈夫黃新強特別到場擔任頒獎人，得獎的華埠治安互助隊(Chinatown Neighborhood Watch)，是由數十名義工組成，他們全天候義務監看華埠社區攝影機，協助不諳英語民眾報案，同時與警方密切合作解決治安問題，代表受獎的發起人曾偉民(Don Don)與林國銘(Tom Lai)說，很榮幸為社區盡分心力。

催生芝市第一個亞裔多數選區的36區區長維拉格斯(左)與25區區長盧漢士(右)，中為芝市首位華裔區長李惠華。(特派員黃惠玲／攝影)

「陳增華華埠合作夥伴獎」的得獎人為推動華埠選區重畫的主力推手，包括25區區長盧漢士(Byron Sigcho Lopez)、28區區長歐文(Jason Ervin)、 36區區長維拉格斯(Gilbert Villegas)，還有「改變伊州 」(Change Illinois)、美亞正義促進會(Asian Americans Advancing Justice-Chicago)等三位區長與兩個組織。

李秉樞為當晚「終身成就獎」得主，他曾為華商會會長、華埠停車場負責人、譚繼平紀念公園發起人之一、華埠博物館主力贊助者、金國金洋批發公司前東主，數十年來為華埠貢獻人力、財力與心力，李秉樞從陳增華手中接過獎項時，全場與會者均起立鼓掌，同認李秉樞獲獎實至名歸。

芝城選區重畫後，華埠也誕生了芝市議會百年來第一位華裔區長李惠華，她大力肯定並支持華埠更好團結聯盟維護華裔權益、推動社區發展的努力與成績。

包括伊州眾議員馬靜儀、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、杜佩琪郡委員張明茹(Lucy Chang Evans)、伊州州長代表、政府事務高級經理Nancy Hyunh等人都出席了盛會。