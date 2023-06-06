我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

46傷9死 國殤節後芝加哥血腥周末再現

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市長強森(中)表示對於槍擊案頻發「無法容忍」，他主張提升犯罪率高社區的住房、心理健康等問題，從根本解決治安。(芝市長辦公室 )
芝市長強森(中)表示對於槍擊案頻發「無法容忍」，他主張提升犯罪率高社區的住房、心理健康等問題，從根本解決治安。(芝市長辦公室 )

芝加哥新市長強森對國殤節連假創下50人中槍、11人死亡的七年新高紀錄，表達了「無法容忍」的態度，然而剛結束的周末，芝市仍然非常不平靜。芝警局數據顯示，到5日清晨為止，全市有46人中槍9人死亡，其中一宗一死六傷的槍擊案地點，距離強森住家不遠；許多市民對於連續兩個周末的槍擊暴力氾濫，都感到憂心忡忡。

芝加哥的槍擊事件似乎到了「野火燒不盡」的地步，除了向來槍聲頻傳的西區與南區，現在連市區發生槍案的頻率也十分高，上周五凌晨1時許，在市中心休倫街(E Huron St.)300街區，就有1名男子死在槍口，另一名中彈受傷送醫。

強森上周在國殤連假發生七年來最多槍擊案件與死亡人數後表示，「我們城市剛經歷的暴力事件令人無法容忍，」，他說，「槍擊暴力造成了痛苦和創傷，摧毀了整個芝加哥的社區，我為所有受影響的人感到心碎」，他表示，「 這就是為什麼作為市長，我要致力利用可以支配的每一種資源，來保護我們城市中的每一個生命。」。

周末槍擊案其中一起，受害者為亞當斯(Terry'a Adams)， 她3日晚間在奧斯汀區(Austin)的西塞羅街(Cicero St.)夾愛阿華街(Iowa St.)附近，為死於車禍的男友舉行了聚會，沒料到卻莫名發生6傷1死的槍擊案並因此喪命，由監控影片顯示，4日凌晨爆發槍聲的那一刻，數十人紛紛奔跑逃命。

該起槍擊事件一名受害者的母親麥克布萊德(Pinkie McBride)說，孩子們說他們在當時在戶外跳舞、唱歌，接著聽到槍聲，「沒有看到誰開槍，就聽到槍聲，大家趕緊逃跑」，強森的住家距離這起槍案地點不遠。

上月15日就任芝市長的強森，住在犯罪率高發的芝城西區，他在競選時多次提到，他自己居住的房子門窗都要加上防彈裝置，不過，強森主張「威嚇民眾不是解決問題的方法，精神健康、藥物濫用與住房問題，都與公共安全相關，我將妥善運用經費，改善人民生活同時減少犯罪。」

目前仍無法看到新市長整治治安的效果，然而芝城夏季到來，民眾對於天熱犯罪高的憂慮正不斷上升。

槍擊 芝加哥 芝城

上一則

喬州南大報告：沙凡納Q1經濟放緩

下一則

新州擬漲汽車保費 18家業者申請調高至少7% 最高達63.1%

延伸閱讀

46傷9死 芝周末槍聲不斷 市長家附近也有大規模槍擊

46傷9死 芝周末槍聲不斷 市長家附近也有大規模槍擊
戶外用餐許可證 芝市長強森取消自動更新

戶外用餐許可證 芝市長強森取消自動更新
MLB／賈倫練球意外砸死鳥 不小心模仿巨怪強森成焦點

MLB／賈倫練球意外砸死鳥 不小心模仿巨怪強森成焦點
強森就任芝加哥市長 尋新任總警長改造CPD

強森就任芝加哥市長 尋新任總警長改造CPD
芝候任市長強森點名副市長 教師工會幕僚長詹森出線

芝候任市長強森點名副市長 教師工會幕僚長詹森出線
芝市長萊特福特將卸任 發表告別演說

芝市長萊特福特將卸任 發表告別演說

熱門新聞

毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
正值壯年的潘明華遭歹徒開槍射殺。(前員工提供)

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

2023-06-02 09:19
利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣