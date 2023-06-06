46傷9死 國殤節後芝加哥血腥周末再現

芝市長強森(中)表示對於槍擊案頻發「無法容忍」，他主張提升犯罪率高社區的住房、心理健康等問題，從根本解決治安。(芝市長辦公室 )

芝加哥 新市長強森對國殤節連假創下50人中槍、11人死亡的七年新高紀錄，表達了「無法容忍」的態度，然而剛結束的周末，芝市仍然非常不平靜。芝警局數據顯示，到5日清晨為止，全市有46人中槍9人死亡，其中一宗一死六傷的槍擊 案地點，距離強森住家不遠；許多市民對於連續兩個周末的槍擊暴力氾濫，都感到憂心忡忡。

芝加哥的槍擊事件似乎到了「野火燒不盡」的地步，除了向來槍聲頻傳的西區與南區，現在連市區發生槍案的頻率也十分高，上周五凌晨1時許，在市中心休倫街(E Huron St.)300街區，就有1名男子死在槍口，另一名中彈受傷送醫。

強森上周在國殤連假發生七年來最多槍擊案件與死亡人數後表示，「我們城市剛經歷的暴力事件令人無法容忍，」，他說，「槍擊暴力造成了痛苦和創傷，摧毀了整個芝加哥的社區，我為所有受影響的人感到心碎」，他表示，「 這就是為什麼作為市長，我要致力利用可以支配的每一種資源，來保護我們城市中的每一個生命。」。

周末槍擊案其中一起，受害者為亞當斯(Terry'a Adams)， 她3日晚間在奧斯汀區(Austin)的西塞羅街(Cicero St.)夾愛阿華街(Iowa St.)附近，為死於車禍的男友舉行了聚會，沒料到卻莫名發生6傷1死的槍擊案並因此喪命，由監控影片顯示，4日凌晨爆發槍聲的那一刻，數十人紛紛奔跑逃命。

該起槍擊事件一名受害者的母親麥克布萊德(Pinkie McBride)說，孩子們說他們在當時在戶外跳舞、唱歌，接著聽到槍聲，「沒有看到誰開槍，就聽到槍聲，大家趕緊逃跑」，強森的住家距離這起槍案地點不遠。

上月15日就任芝市長的強森，住在犯罪率高發的芝城 西區，他在競選時多次提到，他自己居住的房子門窗都要加上防彈裝置，不過，強森主張「威嚇民眾不是解決問題的方法，精神健康、藥物濫用與住房問題，都與公共安全相關，我將妥善運用經費，改善人民生活同時減少犯罪。」

目前仍無法看到新市長整治治安的效果，然而芝城夏季到來，民眾對於天熱犯罪高的憂慮正不斷上升。