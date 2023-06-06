買紙仔到慈善家 李秉樞熱愛華社貢獻大

年高88歲的李秉樞，為芝城華埠發展出錢出力。(特派員黃惠玲／攝影)

1950年時值15歲的李秉樞，從中國廣東以「買紙仔」的身分來到芝加哥，天生就有生意頭腦的他，在父輩們經營的「廣義雜貨店」打雜，一心向上的李秉樞後來半工半讀取得伊州大學商學士學位，然後創辦了美中區規模最大的亞洲食品進口公司「金國金洋」，事業成功的他仍然一心掛念著華埠 的發展，不僅加入推動建設行列，更無私捐款、捐房產，只為協助社區成長。

「買紙仔」是美國「排華法案」下的特殊產物，1882年的排華法案，暫時凍結華裔移民 。1892年國會再度制定了「吉里法案」(Geary Act)延長排華法案的效力。1902年起進一步取消的排華案的時限，1906年舊金山大地震引發的大火，燒毀了大量移民出生檔案，一些華裔移民趁機聲稱自己出生於美國，而藉此取得美國籍，這些人中有些後來回去中國，將子女親人接來美國，甚至將自己的子女身分資料賣給其他人，因此大量華人得以持假身分移民美國，這群人也就是所謂的「買紙仔」。

根據李秉樞描述，當年他打工的「廣益雜貨店」，就位於美洲華裔博物館現址，「我那時候不論磨豆腐、種豆芽、搬運貨物、煮飯等工作都做」，然後還半工半讀取得伊大的會計與管理學士。

畢業後他投入食品批發行業，之後更與妻子甄佩霞(Jean Lee)創辦了美中區規模最大的亞洲食品進口公司「金國金洋」，隨著美國移民越來越多，公司業務蒸蒸日上，事業的成功沒有讓他忘記陪他成長的中國城，數十年來，李秉樞熱衷慈善公益有目共睹。

他回憶，當年為了吸引更多的遊客到華埠，已故的華商會林均堂等多人在1986年時任上海市委書記的江澤民訪芝時，向江提出想蓋一座中國風涼亭的計畫，當時獲得江澤民贊同，隔年上海市政府捐贈的涼亭在華埠舍麥路落成。

另一個華埠景點「九龍壁」也是在華商會支持下，華埠停車場公司捐出十萬元於2004年年初建造而成。

李秉樞與對促進華埠發展貢獻卓著的譚繼平是好友，華埠「譚繼平紀念公園」就是以他的名字命名。

座落於23街的芝加哥美洲華裔博物館四層樓建物，也是當年李秉樞工作的「廣益雜貨店」，李後來以67萬購入該棟大樓並捐出給華博館擔任館址。

已經退休但仍常常出席華埠活動的李秉樞說，看到芝加哥華埠的蓬勃發展，尤其是全美中國城日漸凋零，但此間華埠卻持續成長，是他最開心且欣慰的成果。