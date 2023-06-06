我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

買紙仔到慈善家 李秉樞熱愛華社貢獻大

特派員黃惠玲／芝加哥報導
年高88歲的李秉樞，為芝城華埠發展出錢出力。(特派員黃惠玲／攝影)
年高88歲的李秉樞，為芝城華埠發展出錢出力。(特派員黃惠玲／攝影)

1950年時值15歲的李秉樞，從中國廣東以「買紙仔」的身分來到芝加哥，天生就有生意頭腦的他，在父輩們經營的「廣義雜貨店」打雜，一心向上的李秉樞後來半工半讀取得伊州大學商學士學位，然後創辦了美中區規模最大的亞洲食品進口公司「金國金洋」，事業成功的他仍然一心掛念著華埠的發展，不僅加入推動建設行列，更無私捐款、捐房產，只為協助社區成長。

「買紙仔」是美國「排華法案」下的特殊產物，1882年的排華法案，暫時凍結華裔移民。1892年國會再度制定了「吉里法案」(Geary Act)延長排華法案的效力。1902年起進一步取消的排華案的時限，1906年舊金山大地震引發的大火，燒毀了大量移民出生檔案，一些華裔移民趁機聲稱自己出生於美國，而藉此取得美國籍，這些人中有些後來回去中國，將子女親人接來美國，甚至將自己的子女身分資料賣給其他人，因此大量華人得以持假身分移民美國，這群人也就是所謂的「買紙仔」。

根據李秉樞描述，當年他打工的「廣益雜貨店」，就位於美洲華裔博物館現址，「我那時候不論磨豆腐、種豆芽、搬運貨物、煮飯等工作都做」，然後還半工半讀取得伊大的會計與管理學士。

畢業後他投入食品批發行業，之後更與妻子甄佩霞(Jean Lee)創辦了美中區規模最大的亞洲食品進口公司「金國金洋」，隨著美國移民越來越多，公司業務蒸蒸日上，事業的成功沒有讓他忘記陪他成長的中國城，數十年來，李秉樞熱衷慈善公益有目共睹。

他回憶，當年為了吸引更多的遊客到華埠，已故的華商會林均堂等多人在1986年時任上海市委書記的江澤民訪芝時，向江提出想蓋一座中國風涼亭的計畫，當時獲得江澤民贊同，隔年上海市政府捐贈的涼亭在華埠舍麥路落成。

另一個華埠景點「九龍壁」也是在華商會支持下，華埠停車場公司捐出十萬元於2004年年初建造而成。

李秉樞與對促進華埠發展貢獻卓著的譚繼平是好友，華埠「譚繼平紀念公園」就是以他的名字命名。

座落於23街的芝加哥美洲華裔博物館四層樓建物，也是當年李秉樞工作的「廣益雜貨店」，李後來以67萬購入該棟大樓並捐出給華博館擔任館址。

已經退休但仍常常出席華埠活動的李秉樞說，看到芝加哥華埠的蓬勃發展，尤其是全美中國城日漸凋零，但此間華埠卻持續成長，是他最開心且欣慰的成果。

華埠 移民 華裔

上一則

谷內郡移動圖書車 每周停靠90站點

下一則

拍攝喬州數位身分證照片 請留意著裝

延伸閱讀

寇頓反建遊民所：考慮採取法律手段

寇頓反建遊民所：考慮採取法律手段
馬泰訪福建同鄉會 關注社區治安•

馬泰訪福建同鄉會 關注社區治安•
地鐵白蘭站首辦中醫義診 關懷長者健康帶動華埠經濟

地鐵白蘭站首辦中醫義診 關懷長者健康帶動華埠經濟
創業在美國／看中金山華埠「2特點」 華青攜手開火鍋店

創業在美國／看中金山華埠「2特點」 華青攜手開火鍋店
2023舊金山功夫日 武術高手華埠過招

2023舊金山功夫日 武術高手華埠過招
華埠餅店行刺案 檢：兇嫌沒證據有精神病 將控多項重罪

華埠餅店行刺案 檢：兇嫌沒證據有精神病 將控多項重罪

熱門新聞

毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
正值壯年的潘明華遭歹徒開槍射殺。(前員工提供)

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

2023-06-02 09:19
利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣