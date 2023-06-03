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雷倩6/9網路演講 芝台灣同鄉聯誼會舉辦

芝加哥訊

芝加哥台灣同鄉聯誼會將在6月9日晚上7時30分(芝加哥時間)，主辦一場網上(Zoom)時事講座，邀請到雷倩博士主講「日暮鄉關何處是 - 中美相爭下的台灣選擇」。

雷倩具有超過35年媒體、通訊、科技、以及金融產業經歷，在美國媒體巨擘Capital Cities/ABC紐約總公司負責過廣告、新聞、節目規畫、法規政策對接、互動媒體及策略投資，後升任該公司投資副總裁，爲亞裔人士在美國主流媒體中位階最高者之一。

雷倩專精產業政策，曾高票當選立法委員，並具豐富經營管理經驗，先後擔任多家公民營上市公司之董事長或執行董事。目前擔任蔚藍集團主持合夥人，負責東北亞地區產業投資。她在政經領域的專業背景以及對於台灣及亞太地區政治和經濟議題的深入研究，將提供聽眾具洞察力和啟發性的信息。

如有疑問可洽郭自生：[email protected]，介文涓： [email protected]，李曼宜：[email protected]，Zoom Meeting ID：847 8697 3248，Passcode: 0609。

投資 芝加哥 亞裔

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