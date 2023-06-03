居不易… 伊州房租占收入比排名 庫克郡居冠

伊州庫克郡租房族每個月的房租占收入的中位比率為23.6%，高居全州第一。(Getty Images)

一項針對伊利諾州 各郡居民收入花在房租比率的研究排名顯示，庫克 郡(Cook County)郡民每個月住房花費占收入的中位比率達 23.6%，高居全州所有郡縣之冠，此外，該郡居民花掉至少三成收入來支付住房開銷的比率，更高達36.5%。

這項報告是由Stacker團隊分析了聯邦人口普查 局的數據完成，住房占掉最多收入的全州前十名的郡，依序為庫克郡、傑克森郡(Jackson County)、香檳郡(Champaign County)、肯德爾郡(Kendall County)、肯恩郡(Kane County)、威爾郡(Will County)、迪卡博郡(Dekalb County)、湖郡(Lake County)、麥克亨利郡(McHenry County)、聖克萊爾郡(St. Clair County)。

包括芝加哥市在內的庫克郡，租房家庭約有197萬2108戶，中位家庭收入為6萬4660元，中位房租為1273元，按此比率計算，其中每個月收入花在住房開銷不到兩成的有37.9%，租房開銷超過收入三成的也有36.5%，該郡居民每月收入花在住房的中位比為23.6%。

傑克森郡的租房家庭僅2萬3883戶，其中居民每個月收入花在住房的中位比率為22.9%，約有42.5%的居民每個月住房開銷花不到收入的兩成，要拿出超過收入三成租房的居民，比率則有35％，傑克森郡的家庭收入中位為3萬7241元，房屋月租中位710元。

香檳郡的居民每個月收入花在租房的中位比率為21.5%，其中住房開銷不到收入兩成者為43.3%，超過三成者為31％，該郡有8萬2369戶租房而居，家庭中位收入為5萬2797元，每月房租中位成本946元。

肯德爾郡的家庭中位收入達9萬6563元，中位月租1716元，該郡居民每月收入花在租房的中位比率為21.3%，其中44.2%的居民每月租房開銷不到總收入的兩成，每月要花掉三成以上收入租房的家庭，比率為 27.3%。

肯恩郡居民每月收入花在租房的中位比為21％，有42.4%的家庭花不到收入兩成租房，至於租房開銷超過收入三成的家庭則有30.2%，肯恩郡有17萬9637戶家庭租房而居，家庭中位收入為7萬9394元，中位月租1388元。