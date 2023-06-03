5100萬安置德州無證客 芝議會過關 經費僅能撐到6月底

芝加哥市市長強森(右三)與官員宣布，市議會通過撥款5100萬協助德州送來的移民解決住房問題。(芝市長辦公室)

儘管有不少市民反對，芝加哥 市議會日前以34對13票，表決通過撥款5100萬協助安置從德州 送至芝城的上萬移民 ，這筆經費主要將作為援助移民住房之用。

36區區長、議會拉美裔小組(Latino Caucus)主席維拉格斯(Gilbert Villegas)1日接受本報記者訪問時表示，他投票支持是因為該案無論是否通過議會表決，身為「庇護城」的芝市很難對這些移民棄之不顧。

36區區長維拉格斯表示，不管5100萬經費是否通過議會支持，市府都無法逃避安置德州移民的工作。(特派員黃惠玲／攝影)

在如何照顧德州轉至芝加哥的移民問題上，引起議會或民間的激烈爭論，雖然議會表決過關，但並不是所有人都同意撥出這筆鉅資為移民提供住房援助，許多市民也陸續通過各種管道表達了他們的擔憂，上周有三名區長也以程序問題為由，暫時阻擋了議會表決該項撥款案。

不過，5月31日的議會中，區長們還是以34對13票的表決結果，通過了5100萬的經費援助。

由於當天許多民眾湧入議會聽取該案的表決，芝市長強森在表決前，不得不要求大家休息兩分鐘，警方也多次護送人們離開會場。

從去年8月至今，至少已經有一萬名移民從德州被送到芝加哥，目前還有數百人睡在警察局的地板上。

市府官員預計，從去年8月31日開始到今年到6月底，該市將花費1.12億元來照顧抵達芝加哥的約一萬名移民，新的5100萬經費如果獲得通過，大約也僅能支撐移民開銷到6月底。

官員表示，儘管市府頻向聯邦要求援助，但至今只從聯邦政府獲得約1000萬元經費，伊州州府也只撥出3000萬元應急，這些入帳的金額，遠遠不足支付繼續湧入的移民安置開銷。

部份區長稱，資金應該流向經費不足的社區才是正確做法，也有區長表示，芝加哥是庇護城，必須幫助這些尋求庇護的移民。

投贊成票的維拉格斯說，他所代表的社區當然也有不同的聲音，但「不管經費有沒有到位，援助這些移民都是市府無法逃避的工作」，因此他同意撥款，讓這些問題可以盡快獲得解決。

至於這筆經費預計到6月底就會用罄，之後是否還將繼續撥款援助？維拉格斯說，目前還無法深入計畫接續的款項安排，但會敦促相關機構儘早安排避難所，同時也希望聯邦能夠介入協助。

芝市議會預算委員會主席、28區區長歐文(Jason Ervin)說，既然經費已經過關，市府必須拿出詳細計畫，一些代表非裔社區的區長也坦承，支持這項經費撥款「讓我們很矛盾」。