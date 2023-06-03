伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊　6/22再次為華埠社區民眾辦理ID/駕駛執照

圖為5/18日該服務團隊在中國城希林藝術中心為民眾現場辦理身份證更新和申請、更換駕駛執照服務中。

由伊州亞裔 事務顧問委員會主席馬森柱（Sam Ma）協調，伊州州務卿辦公室派出外展部流動服務團隊繼早前多次來芝加哥華埠 為民眾提供現場辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照及相關的咨詢服務。多年來，該外展流動服務團隊為華埠社區民眾累計服務達數萬人之多，大大方便了華埠社區民眾辦理和更換ID/駕駛執照，廣受歡迎。

在上月的 5/18日，該服務團隊在中國城希林藝術中心為民眾現場辦理身份證更新和申請、更換駕駛執照服務中，由于輪候民眾太多，造成一些排了隊而未能於工作時間內為到場人士全數辦理，在伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（Sam Ma）的協調下，州務卿 Alexi Giannoulias 決定于6/22星期四上午十時至下午二時，再次來華埠為大家辦理申請服務，6/22當天對持有5月18日約見編號紙人士獲優先辦理。現場將有多名華人義工為大家作翻譯

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特別提示：州務卿辦公室外展流動服務團隊每次行動只可為約70位市民辦理所需服務，請依現場工作人員指示輪候。希林藝術學院 9 點才開門辦公，大家無需太早在辦公時間前於門外排隊，請保持社交距離和配戴口罩，謝謝合作！