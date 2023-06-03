我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

芝加哥唐人街商業推廣大使招聘中

本報芝加哥訊
華埠更好團結聯盟（CBCAC）、芝城華商會聯合推出“芝加哥唐人街商業推廣大使”招聘中。
華埠更好團結聯盟（CBCAC）、芝城華商會聯合推出“芝加哥唐人街商業推廣大使”招聘中。

華埠更好團結聯盟（CBCAC）、芝城華商會聯合推出“芝加哥唐人街商業推廣大使”行動，旨在推廣芝加哥唐人街商業，繁榮唐人街社區經濟。現招聘唐人街商業推廣大使，負責巡邏唐人街商業走廊，熱情問候到訪中國城的游客，并提供基本的游客指導，同時也為改善中國城治安提供必要的協助。有興趣者請即時申請，電話：312-522-2686（Viden Deng）或（Annie Lau）電話：312-761-9738 or [email protected]

工作職責：商業推廣大使將提供友善服務，歡迎居民和遊客前來本地商家。他們將在唐人街商業走廊上巡邏，向路人問好，提供方向引導和其他基本協助。大使們也將對商業區環境保持警覺，如有需要，報告危險或不尋常的活動。大使們將與所有居民保持友好的接觸。工作時間和巡

邏路線可能會有所變動。

應聘要求：年齡要求18週歲以上，必須對商業走廊上的所有居民和商家員工友善熱情，必須能夠在各種天氣條件下長時間站立和巡邏商業走廊

，必須積極促進維護安全環境，必須具有可靠的出勤紀錄和良好的態度，必須能夠注意周圍環境，並根據培訓做出反應，必須能夠清楚地撰寫有關商業走廊的報告，必須完成所要求的培訓計劃，並進行持續培訓，必須持有有效的身份證明和社會安全卡，應聘者最好具備多種語言（粵語、普通話、英語）能力。

芝加哥 華埠 芝城

上一則

閩福Min Food中餐健康大FUN送　原百福大道ILuvPho餐廳 來店消費就送羅漢齋素麵

下一則

巴拿巴醫院華人醫療服務中心歡慶10周年　歡迎參加6月3日華人健康日活動

延伸閱讀

泰勒絲芝城開唱 3場吸20多萬歌迷 門票進帳逾2億

泰勒絲芝城開唱 3場吸20多萬歌迷 門票進帳逾2億
「庇護城」芝加哥撥5100萬 安置德州無證客…撐到6月底

「庇護城」芝加哥撥5100萬 安置德州無證客…撐到6月底
打工族加薪… 庫克郡、芝加哥 7/1起調高最低時薪

打工族加薪… 庫克郡、芝加哥 7/1起調高最低時薪
芝淨土念佛堂、圖書館 20周年法會圓滿落幕

芝淨土念佛堂、圖書館 20周年法會圓滿落幕
德州送偷渡客 迫芝加哥增列經費

德州送偷渡客 迫芝加哥增列經費
芝加哥圍棋公開賽閉幕 參賽人數創新高

芝加哥圍棋公開賽閉幕 參賽人數創新高

熱門新聞

正值壯年的潘明華遭歹徒開槍射殺。(前員工提供)

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

2023-06-02 09:19
利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家教你省一筆

2023-06-01 02:15

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…