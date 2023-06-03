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春季網球公開賽和娛樂健身球友聚會 6/10舉行

本報芝加哥訊

各位網球友：由桃源集團的陶培根先生和 Leon Chen先生贊助的春季網球公開賽和娛樂健身球友聚會將於2023年6月10日在 Glenbrook North High School 內舉行。陶先生和 Chen先生是兩位成功的企業家，他們這次全力支持華人的網球運動，出錢出力，為活躍社區文化生活無私奉獻！桃源集團是一家綜合性金融服務提供商，旗下擁有桃源保險、桃源會計和桃源投資等公司。他們在芝加哥、紐約和洛杉磯都有辦公室。詳情請看下面的鏈接: https://www.taosglobalgroup.com/?p=desccn

這個由張子浩教練組織的網球比賽將在 2300 Shermer Rd, Northbrook, IL 60062 的 Glenbrook Racquet Club提供的網球場上進行，時間是上午8:30開始簽到、抽簽、熱身和集體照。 9:00 比賽正式開始，12:00點冠軍頒獎禮，12:30 開始聚餐。

本次比賽分男雙和混雙兩組進行。

1. 冠軍獎金100美元將由獲勝團隊共享。

2. 男子雙打比賽將在1號至6號場地同時進行。每個隊將進行六場搶四制的比賽。整個比賽 以No-Ad 方式進行：40:40 后以一分定勝負。當比分為3:3，將進入tie breaker 搶七制。比賽結束時，請立即通知志願者，以便我們吹響哨子，停止其他場地的比賽，并進行場地調整。

3. 吹哨時，所有場地正在進行的比賽將被視為無效。比分記錄以已結束的比賽為准。若出現平分，以一球決勝負方式確定勝負。

4. 男子雙打比賽場地調整規則：勝者轉至相鄰的小號場地，敗者轉至相鄰的大號場地。例如，3號場地勝者移至2號場地，敗者移至4號場地。1號場地的勝者和6號場地的敗者保持不變。

5. 混雙比賽規則與男子雙打相衕，但場地為7號至10號。比賽結束后，請通知志願者，我們將擊鼓以示終止比賽，并進行場地調整。

6. 混雙比賽場地調整規則與男子雙打相衕，勝者轉至相鄰的小號場地，敗者轉至相鄰的大號場地。7號場地的勝者和10號場地的敗者保持不變。

7. 冠軍定義：男子雙打經過6輪比賽后，1號場地的勝者將被冠以冠軍；混雙比賽經過4輪比賽后，7號場地的勝者將被冠以冠軍。

8. 網球是一項紳士運動，敬請尊重對手，遵守規則。如有爭議，調解無效的情況下，我們將取消兩隊的比賽資格。

同時，本次比賽不僅包括男雙和混雙比賽，還將組織娛樂健身網球賽，以增強身心健康和經球會友，并推廣社交友誼。屆時，活動還將為大家准備豐富多彩的美食，包括餃子、肉夾饃、打鹵面、雞絲涼面、羊肉串、烤肉和運動飲料等。我們熱切期待所有網球愛好者積極參與此次活動。歡迎發微信（WeChat ID:taos8888）聯繫陶先生報名，報名費為每人$15。報名的球友請注明參加公開賽還是娛樂健身網球賽。球友們也可以自帶拿手美食。請注意，本次活動將在高中內舉行，請勿攜帶酒精飲品，謝謝合作。我們期待在活動中見到您！

陶先生感謝每一位參賽者和志願者的積極參與，祝大家比賽順利，取得優異成績！也是 Glenbrook Racquet Club 網球俱樂部的教練，如果您或您的孩子想上網球課，可以聯系陶先生或張子浩教練。

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