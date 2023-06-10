芝加哥唐人街商業推廣大使招聘中

由華埠更好團結聯盟（CBCAC）、芝城華商會聯合推出「芝加哥唐人街商業推廣大使」招聘中。

由華埠 更好團結聯盟（CBCAC）、芝城 華商會聯合推出「芝加哥 唐人街商業推廣大使」行動，旨在推廣芝加哥唐人街商業，繁榮唐人街社區經濟。唐人街商業推廣大使，負責巡邏唐人街商業走廊，熱情問候到訪中國城的遊客，并提供基本的遊客指導，同時也為改善中國城治安提供必要的協助。申請電話：312-522-2686（Viden Deng）或（Annie Lau）電話：312-761-9738 or [email protected]。

工作職責：商業推廣大使將提供友善服務，歡迎居民和遊客前來本地商家。他們將在唐人街商業走廊上巡邏，向路人問好，提供方向引導和其他基本協助。大使們也將對商業區環境保持警覺，如有需要，報告危險或不尋常的活動。大使們將與所有居民保持友好的接觸。工作時間和巡邏路線可能會有所變動。

應聘要求：年齡要求18週歲以上，必須對商業走廊上的所有居民和商家員工友善熱情，必須能夠在各種天氣條件下長時間站立和巡邏商業走廊，必須積極促進維護安全環境，必須具有可靠的出勤紀錄和良好的態度，必須能夠注意周圍環境，並根據培訓做出反應，必須能夠清楚地撰寫有關商業走廊的報告，必須完成所要求的培訓計劃，並進行持續培訓，必須持有有效的身份證明和社會安全卡，應聘者最好具備多種語言（粵語、普通話、英語）能力。