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芝淨土念佛堂、圖書館 20周年法會圓滿落幕

芝加哥訊
芝加哥淨土念佛堂與圖書館日前舉行成立20周年館慶法會。(主辦方提供)
芝加哥淨土念佛堂與圖書館日前舉行成立20周年館慶法會。(主辦方提供)

芝加哥淨土念佛堂與圖書館日前舉行成立20周年館慶法會，約150人出席了這場殊勝法會，與會信眾均非常感動、法喜充滿。

芝加哥淨土念佛堂與圖書館成立於2003年5月，成立因緣是館長林麗淑偶然間聽聞淨空老法師宣講無量壽經， 接觸淨土法門，生起歡喜、恭敬之心，而與淨土及阿彌陀佛結了深緣，過去20年來，圖書館堅持不懈舉辦公共借書、佛學經論流通、世界範圍的乾隆大藏經贈送、每周念佛共修與佛學講座、兒童「弟子規」教學等各項服務。

法師同慶佛堂與圖書館20周年。(主辦方提供)
法師同慶佛堂與圖書館20周年。(主辦方提供)

活動當天有來自亞洲與澳洲各地的淨土宗法師、本地的寺院住持，包括佛光山寺的永嘉法師、與芝加哥光明寺的釋明行法師等 11 位法師到場，每位法師披上袈裟參與法會，氣氛莊嚴隆重、盛況空前。在慈濟基金會芝加哥分會執行長和志工的協助下，為出席者準備了精美的午餐素食飯盒，且附贈水果。

館長林麗淑(前右)與法師。(主辦方提供)
館長林麗淑(前右)與法師。(主辦方提供)

林麗淑表示，這次活動 展現了芝加哥佛教界的團結合作，和佛門弟子互相支持的可貴精神。她說，淨土念佛堂舉辦這次的法會，主要是藉著慶祝 20 週年館慶的機會，敦勸大家一起修行念佛、淨化心靈，期盼人人「自淨其意」，進一步促成芝加哥一帶祥和安寧，並緩解全世界的災難與戰亂。

法會吸引150名信眾出席。(主辦方提供)
法會吸引150名信眾出席。(主辦方提供)
法會吸引150名信眾出席。(主辦方提供)
法會吸引150名信眾出席。(主辦方提供)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠、芝加哥華僑文教服務中心副主任黃士聰也參與了盛會。

念佛堂每周日都會舉行固定早課念佛共修，歡迎參加，地址：1120 E. Ogden Avenue, Suite 108，Naperville, IL 60563，聯絡電話：(630)428-9941。

法會吸引150名信眾出席。(主辦方提供)
法會吸引150名信眾出席。(主辦方提供)

芝加哥 圖書館 澳洲

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