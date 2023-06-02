人民瓦斯明年起月增12元 CUB批漲價不公

針對人民瓦斯公司(People Gas)提出超過四億元的漲價要求，以支付更換老舊管道超支開銷的方案，受到公民公用事業委員會(Citizens Utility Board，簡稱CUB)的大力反對，委員會指出，瓦斯用戶不應為這項支出買單，因此敦促伊州 監管機構至少將該項金額削減6300萬。

人民瓦斯公司堅持表示，儘管該公司要求「伊州商務委員會」(Illinois Commerce Commission)批准4.02億的費用增長，但大多數用戶的帳單都將「基本持平」，而更換管線的經費是確保芝加哥瓦斯系統安全可靠的必要成本。

此說法受到公民公用事業委員會的反駁，委員費稱，大幅增加的費用主要是為了人民瓦斯的母公司-位於密爾瓦基市的WEC能源集團創造「高紀錄的利潤 」。

CUB執行董事柯拉塔(David Kolata)說，人民瓦斯提出的這項加價方案不公正也不合理，「我們敦促州監管機構追究公用事業公司的責任」，他也提到，隨著氣候變遷 的惡化，民眾的瓦斯帳單越來越高，「我們已經無法繼續救助人民瓦斯公司過時且昂貴的石化燃料系統」。

人民瓦斯公司提出的漲價要求，從明年開始每個月的平均帳單金額將增加11.83元，該公司說，預計瓦斯價格下跌後可以抵銷此成本。

至於該公司要求批准的4億多漲價計畫，五人組成的商務委員會必須在年底做出裁決，以及時補上年底將暫停的附加費徵收。原本由州議會批准且已經實施10年的每月增收15元附加費，一直作為該公司更換管道的資金，預計這筆花費到2040年將累積達80億元，幾乎是該公司2007年預估的六倍。

CUB向商務委員會提交證詞稱，人民瓦斯對其更換管道管理不善而導致多出高額花費，加上該公司已經連續六年利潤創新高，這些都證明用戶不應再繼續為人民瓦斯背負沉重的更換管線開銷。