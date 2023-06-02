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打工族加薪… 庫克郡、芝加哥 7/1起調高最低時薪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡郊區與芝加哥市將從7月1日起調高最低時薪。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡郊區與芝加哥市將從7月1日起調高最低時薪。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥庫克郡打工族每年最期待的加薪時刻即將到來，從7月1日起，庫克郡郊區(不包括芝加哥市)的最低時薪，將從13.35元提高到13.7元，領取小費的員工，最低時薪也將從7.8元調高到8元；芝市方面，員工人數4到20名的小企業，最低時薪將在下月開始，從14.5元調漲到15元。

庫克郡郊區的最低時薪，分成18歲及以上的無小費工人與18歲及以上的小費工人兩大類，前者時薪下月起將增至每小時13.7元，後者則提高到8 元。

芝加哥市也將在7月1日調整部份最低時薪標準，市府勞工局預計近期內發布最新數據，不過，可以確定的是芝城員工人數少於20名及以下的小企業，員工的最低時薪必須從14.5元提高到15元。這也意味著全市的最低時薪一律都達到15元。

擁有21名或更多員工的芝城企業的最低工資現為每小時15.4元，18歲以下工人的最低時薪為12元，芝加哥的小費工人 也以員工人數多寡有不同標準，其中員工人數超過21人者，目前最低時薪為9.24元，員工人數低於20人及以下者，最低時薪為8.7元，18 歲以下的小費員工最低工資為每小時7.2元。

芝市的最低時薪固定在每年7月1日會調漲2.5% ，等於是相當於消費者物價指數的漲幅，兩者取其中較低者為調薪基準。

在伊利諾州全州方面，伊州固定每年1月1日調整最低時薪，今年伊州18歲及以上工人的最低時薪為13元，18 歲以下工人的最低工資為每小時10.5元。至於領取小費工人的最低時薪為上述一般工人最低時薪的的60%，也就是18歲以上工人最低時薪為7.8元，18歲及以上，18 歲以下工人最低時薪6.3元。

依照伊州的工資增長規定，該州將在2025年將最低時薪提高到15元。

儘管總統拜登提出的刺激計畫(stimulus plan)旨在將聯邦最低工資提高到每小時15元，等於是目前7.25元最低時薪的兩倍多，包括芝加哥市等一些城市所規定的最低時薪，已經是聯邦最低工資的兩倍以上，但仍有部份州的最低時薪要求不到7.25 元，受州和聯邦最低工資法保護的雇員，有權拿到上述兩種最低工資中較高的一個。

根據聯邦勞工統計局(BLS)的數據，2019年全美有160萬名工人(占領取時薪非自雇工人的1.9%)的時薪，等於或低於聯邦最低工資。該年度有8230萬人的薪資是按小時計酬 率，占美國所有工資和薪金工人的 58.1%。

最低時薪 芝加哥 庫克

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