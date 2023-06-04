我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

福興銀行成立三十周年大酬賓 定期存款年利率高達 5% APY1

本報芝加哥訊
福興銀行是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行,服務社區超過三十年。
福興銀行是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行,服務社區超過三十年。

總部位于芝加哥西郊的福興銀行（International Bank ）是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行，一家與華人社區共同成長的銀行，也是一家真心服務華人社區的銀行。今年是福興銀行成立三十周年，為答謝客戶的支持，福興銀行推出酬賓活動，以最好的存款利率回饋社區賓客！其中定期存款帳戶：*12個月 $5,000起年利率高達 5% APY1。貨幣市場帳戶：*250,000起，年利率 4.25% APY2，詳情歡迎致電福興銀行洽詢：773-769-2899/312-842-2899,www.inbk.com。

此外，福興銀行還提供多項方便客戶的服務。例如手機銀行服務，可以讓您在任何地點通過手機在24小時/7天將福興銀行服務隨身攜帶，您不需要來銀行存支票，只要您使用手機軟件（APP)，拍攝支票照片就可以輕松完成。同時，為了您的方便，特別提升了手機移動額度，方便大額的存儲。更多的優惠還有半價訂購下一套商業支票。如果您使用福興銀行的帳戶接受刷卡機結帳，第三方刷卡機服務公司可為您提供特別的優惠，節約成本可達35%，并提供免費終端機，免費紙帶，無合同終止罰金（請提供現有刷卡機帳單，找您最近的銀行查詢）。

福興銀行在芝加哥有多家分行的專員為您提供最優質的金融服務，如有任何建議和要求，歡迎致電各分行：福興銀行總部（Stone Park Head Quarter）：1860 N Mannheim Rd, Stone Park, IL 60165，(708) 410-2899，芝加哥北華埠分行（UptownBranch）：5069 N Broadway, Chicago, IL 60640，(773) 769-2899，芝加哥南華埠分行（Chinatown Branch）217 W Cermak Road, Chicago, IL 60616，(312) 842-2899，芝加哥南華埠貸款部地址：223 W Cermak Rd,Chicago, IL 60616，(312) 801-9030，北郊分行（Wilmette Branch）：1210 Central Ave, Wilmette, IL 60091，(847) 920-1400，西北郊分行（Des Plaines Branch）：9380 W Ballard Rd, Des Plaines, IL 60016，(847) 297-2222，更多的詳情請瀏覽網址：https://www.inbk.com。

福興銀行因業務發展迅速，芝加哥南華埠/北華埠分行誠聘銀行客服，要求中英文表達，大學教育，良好服務精神，歡迎有意者到分行遞交簡歷或上網 ziprecruiter.com. 申請。International Bank of Chicago is an equal opportunity employer。

芝加哥 華埠 手機

上一則

味全 百味齊全　產品銷售遍美加及中南美洲

下一則

McPOS餐館系統 實力亮相2023國際餐飲展覽會

延伸閱讀

年度加薪日來了 庫克郡、芝加哥7月1日調高最低時薪

年度加薪日來了 庫克郡、芝加哥7月1日調高最低時薪
紐約客談／華埠維權 口號大於行動

紐約客談／華埠維權 口號大於行動
芝加哥圍棋公開賽閉幕 參賽人數創新高

芝加哥圍棋公開賽閉幕 參賽人數創新高
華埠餅店刺人案 兇手被控多項重罪

華埠餅店刺人案 兇手被控多項重罪
敦煌蘭州牛肉麵夏季酬賓 多款新品八折優惠 限量供應

敦煌蘭州牛肉麵夏季酬賓 多款新品八折優惠 限量供應
我愛唐人街 免費健康服務日　芝加哥亞裔傳統文化月慶典隆重舉行

我愛唐人街 免費健康服務日　芝加哥亞裔傳統文化月慶典隆重舉行

熱門新聞

正值壯年的潘明華遭歹徒開槍射殺。(前員工提供)

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

2023-06-02 09:19
毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」