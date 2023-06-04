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McPOS餐館系統 實力亮相2023國際餐飲展覽會

本報芝加哥訊

5月20-23日，2023國際餐飲展會在McCormick Place隆重舉辦。在這個展示餐飲科技和帶領餐飲業界潮流的盛會，來自世界各地的各大商家，帶著充分展現其實力與賣點的產品在展會熠熠生輝！McPOS電腦公司並攜其餐館系統family: 電腦點餐，平板點餐，掃碼點餐，自助點餐，網上點餐，餐館排隊及預約系統，美容院指甲店系統，禮品卡系統，第三方導入平台等系列最新產品首次亮相展會！

McPOS一家專注提供餐館技術與服務的芝加哥本土企業，總部位於芝加哥唐人街23大街，餐飲系統銷售業務遍布全美。該公司成立於1998年，主營開發餐館系統McPOS,該系統由公司CEO「馬田」是Microsoft 認證工程師,餐館資深團隊,頂尖技術團隊共同保持研發，至今發展20餘年。經使用對比研究，McPOS餐館軟件對比同類型產品的安全及穩定性高出至少30個百分點。McPOS全系列產品均由自有團隊為客戶提供專業售後服務，同時給到客戶最低的信用卡利率，一直以來深受客戶信賴！

近期熱門McPOS第三方導入功能，支持GrubHub, DoorDash, UberEats等三方平台下單直接連McPOS系統，大大簡化餐館業務流程，廣受客戶好評！瞭解最新產品請訪問公司網站McPOS.com。

定價優勢！McPOS長期優惠大酬賓，原價$2100一套餐館電腦（包括電腦一台，打印機，錢箱，鼠標和鍵盤，Caller ID及McPOS 軟件），只需$199！並且免費贈送掃碼點餐及網上點餐，終身免費服務！歡迎致電312-791-1886訂購！*最終解釋權McPOS公司

公司合作前景：該公司CEO擅長技術，一直以來專注提供餐館技術與服務，客戶群是以口碑相傳。因此，在銷售塊鏈上有很大的合作空間，現正尋求合作夥伴Partners Wanted，有意向請發郵件[email protected]

McPOS餐館系統創始人Martin「馬田」說，「他開發McPOS寫的程序代碼已可以圍繞地球一個圈了。」 到明年，公司的技術團隊升級開發系統寫的程序代碼加起來可以圍繞地球兩個圈的時候與大家再會2024國際餐飲展覽會。屆時，期待給大家帶來更多的餐館科技驚喜！Inline image。

McPOS餐館系統實力亮相2023國際餐飲展覽會。
McPOS餐館系統實力亮相2023國際餐飲展覽會。

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