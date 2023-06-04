芝加哥佛光山追思緬懷星雲大師全集論壇

住持永嘉法師鼓勵大眾唱誦「人間音緣」的佛曲，就是對星雲大師最好的懷念。

為紀念佛光山開山祖師星雲大師 圓寂百日，芝加哥 佛光協會於五月二十八日舉辦【追思緬懷星雲大師全集論壇】， 禮請芝加哥佛光山住持永嘉法師任引言人，各分會推派代表擔任與談人，第一分會是前佛光協會會長周邁平，第二分會是現任佛光協會會長王克英，第三分會是前任副會長許宗賢，英文分會是現任協會副會長郭雲，以及青年分團副團長王彬怡，也代表了【老，中，青】三代的【信仰與傳承】。

周邁平師兄談及佛法真義中的【四經中的四不】；「不忘初心」，「不請之友」，「不念舊惡」和「不變隨緣」；雖然大師化世圓滿，安然圓寂，仍可以透過大師全集，做爲無盡的法寶來跟大師接心；並以【是日已過，命亦隨減】來鞭策自己。

協會會長王克英說星雲法語中的「健全的人生觀」。1.用歡愉的人生態度來取代憂愁。2.用奮鬥積極向上的意志力取代頹喪。3.用勤勞的生活習慣取代懶惰。4.用正確的信仰取代迷思；並激勵自己每月寫一篇大師全集文章讀後的心得。

許宗賢師兄以【星雲法語中】的【佛教的理念】來説明佛教是以人爲本的宗教；1.佛教的主旨是造福人類，2.佛教的準則是慈悲平等，3. 佛教的目標是融合歡喜，4.佛教的理想是淨化人間，每個人能得到快樂，回到真實, 重拾清淨，並感恩大師創立正信的佛光山與佛光會讓我們有所依止。

協會副會長郭雲以星雲大師講演集中的【佛教與生活】，分享【生活的人間】1.生活的空間--以退為進的佛教生活,2. 從心外的空間--說到心內的空間,3.從前進的空間--說到回頭的空間,4.從有相的空間--說到無住的空間，闡述人與人之間的相處問題；並發願將佛法用諸於日常生活。

副團長王彬怡分享《到彼岸：佛陀的六度波羅蜜故事》中的《禪定》和《明心見性》。以佛陀與優波離的故事來説明，禪定不限於打坐和清空你的念頭；並誓將不斷的練習禪定将它落實到生活中。

永嘉法師以大師真誠的告白來勉勵與會的佛光人，若是有心對大師懷念者，可以唱誦「人間音緣」的佛曲。如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，這就是對大師最好的懷念。【法幢不容傾倒，慧燈不可熄滅】，期願大家未來都能在人間佛教的大道上繼續精進，多參加讀書會可以【讀做一個人；讀明一點理；讀悟一些緣；讀懂一顆心】來提昇宗教信仰的生命層次；並以大師的詩偈【心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲】與大家相互勉勵，共同為教珍重。

住持永嘉法師代表國際佛光會，為周邁平師兄及郭雲師姐頒發人間佛教宣講員徽章，並說明，宣講員是需要經過培訓、複試、評審考核，而後獲得國際佛光會的認證；將協助道場法師，為人間佛教的弘揚宣講，以雙語(中英文)方式奉獻所能。

周邁平師兄表示榮獲宣講員的徽章，是一種肯定，一種榮耀，更是一種責任，一種承擔；將藉由全球宣講員的力量弘揚「人間佛教」的精神。郭雲師姐說，在三寶佛座前、衆多佛光人的見證下，從住持手上接過「人間佛教宣講員」的徽章，期望自己在衆緣的成就下，滿師所求，為「平安幸福照五洲」！(人間社 惜慧 供稿)。