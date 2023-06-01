芝加哥圍棋公開賽閉幕 參賽人數創新高

芝加哥圍棋公開賽優勝選手。(主辦單位提供)

2023春季芝加哥 圍棋比賽和青少年圍棋賽日前在芝加哥北郊艾文斯頓(Evanston)市舉行，吸引多達120名來自中西部、紐約、加州、密西西比州的棋手與青少年初學者參賽，寫下該賽事史上人數最多的紀錄。

本屆芝加哥圍棋公開賽的負責人顏士博(美國圍棋8段)表示，為期兩天共八輪次的比賽中，首次採用了McMahon對陣編排和Fischer(加秒制)的計時規則，這種對陣方式的特色，就是每一位棋手都被安排了實力最接近的對手，讓參賽者的對局過程和結果，都充滿了機會和最大程度的挑戰。

芝加哥圍棋公開賽吸引120名棋手與青少年參賽。(主辦單位提供)

圍棋最早進入美國可以追溯到19世紀末和20世紀初。考古證據顯示，最早的圍棋可能在十九世紀六十年代的時候、由修建美國橫貫鐵路的華裔勞工帶入。近年非亞裔 的圍棋愛好者已成為大多數，這屆的芝加哥公開賽，就有Memphis Go Club的七名非亞裔成員，專程從田納西州及密西西比州到芝城參賽。

目前美國圍棋協會(AGA)是美國最大的圍棋組織，致力推廣和發展圍棋運動。AGA定期舉辦各類圍棋賽事，包括專業和業餘賽，同時也有教學、社區推廣等活動。

芝加哥青少年圍棋賽的負責人郭新明說，雖然圍棋在美國有很多的發展，普及程度也在不斷提高，但仍然有非常大的發展空間，他說，圍棋有著很多教育 益處，因此有了圍棋數學教育，他還提到，這次主辦的幼稚園到12年級的青少年圍棋賽，偏重於鼓勵性質，希望在競技和教育間找到平衡點，進一步達到寓教於樂的效果。

本次比賽的優勝名單，包括公開賽前三名：Eric Lui，Yifan Wu，Zirui Song；主賽段位選手前三名：Shiyang Qi，Wanqi Zhu，Sathya Singh；主賽高級位選手前三名：Jacob Upland，Sean Gibbons，Jeffrey Pratt；主賽中級位選手前三名：Zachry Lu，Lee Yi Lilian，Frank Brown；主賽初級位選手前三：Thomas Findysz，Bowen Yan，Jeffrey Jiao；主賽入門級位選手前三：Fenton Pratt，Jaden Pan，Dino Wang；青少年圍棋賽一等獎：Jimmy YUAN, Valerie HSU, Valerie HUANG, Leo Lee。

芝加哥圍棋公開賽和青少年圍棋比賽預計下次的比賽活動將在今年11月推出，現場還會有免費教學活動。