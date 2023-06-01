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芝加哥圍棋公開賽閉幕 參賽人數創新高

芝加哥訊
芝加哥圍棋公開賽優勝選手。(主辦單位提供)
芝加哥圍棋公開賽優勝選手。(主辦單位提供)

2023春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽日前在芝加哥北郊艾文斯頓(Evanston)市舉行，吸引多達120名來自中西部、紐約、加州、密西西比州的棋手與青少年初學者參賽，寫下該賽事史上人數最多的紀錄。

本屆芝加哥圍棋公開賽的負責人顏士博(美國圍棋8段)表示，為期兩天共八輪次的比賽中，首次採用了McMahon對陣編排和Fischer(加秒制)的計時規則，這種對陣方式的特色，就是每一位棋手都被安排了實力最接近的對手，讓參賽者的對局過程和結果，都充滿了機會和最大程度的挑戰。

芝加哥圍棋公開賽吸引120名棋手與青少年參賽。(主辦單位提供)
芝加哥圍棋公開賽吸引120名棋手與青少年參賽。(主辦單位提供)

圍棋最早進入美國可以追溯到19世紀末和20世紀初。考古證據顯示，最早的圍棋可能在十九世紀六十年代的時候、由修建美國橫貫鐵路的華裔勞工帶入。近年非亞裔的圍棋愛好者已成為大多數，這屆的芝加哥公開賽，就有Memphis Go Club的七名非亞裔成員，專程從田納西州及密西西比州到芝城參賽。

目前美國圍棋協會(AGA)是美國最大的圍棋組織，致力推廣和發展圍棋運動。AGA定期舉辦各類圍棋賽事，包括專業和業餘賽，同時也有教學、社區推廣等活動。

芝加哥青少年圍棋賽的負責人郭新明說，雖然圍棋在美國有很多的發展，普及程度也在不斷提高，但仍然有非常大的發展空間，他說，圍棋有著很多教育益處，因此有了圍棋數學教育，他還提到，這次主辦的幼稚園到12年級的青少年圍棋賽，偏重於鼓勵性質，希望在競技和教育間找到平衡點，進一步達到寓教於樂的效果。

本次比賽的優勝名單，包括公開賽前三名：Eric Lui，Yifan Wu，Zirui Song；主賽段位選手前三名：Shiyang Qi，Wanqi Zhu，Sathya Singh；主賽高級位選手前三名：Jacob Upland，Sean Gibbons，Jeffrey Pratt；主賽中級位選手前三名：Zachry Lu，Lee Yi Lilian，Frank Brown；主賽初級位選手前三：Thomas Findysz，Bowen Yan，Jeffrey Jiao；主賽入門級位選手前三：Fenton Pratt，Jaden Pan，Dino Wang；青少年圍棋賽一等獎：Jimmy YUAN, Valerie HSU, Valerie HUANG, Leo Lee。

芝加哥圍棋公開賽和青少年圍棋比賽預計下次的比賽活動將在今年11月推出，現場還會有免費教學活動。

芝加哥 教育 亞裔

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