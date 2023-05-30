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大選年近 聯邦警告 政治極端份子增

特派員黃惠玲/芝加哥報導
大選年近，聯邦執法機構對芝加哥等地發出安全警報。(特派員黃惠玲／攝影)
大選年近，聯邦執法機構對芝加哥等地發出安全警報。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長強森與警察局臨時局長沃勒(Fred Waller)剛公布國殤周末安全計畫同時，聯邦執法部門26日也發出令人不安的警報，稱今年夏季各地將面臨廣泛的安全威脅。除了傳統、持續的外國恐怖主義令人擔憂外，隨著2024年大選年接近，具政治動機的極端分子的暴力犯罪正逐漸增加，也引起聯邦執法部門高度關注。

根據美國國土安全部(Department of Homeland Security)最新發布的警報，這類具政治動機且迫在眉睫的威脅，範圍將更廣、層次將更深。

聯邦調查局FBI指出，政治極端分子或襲擊者，很有可能會採取暴力行動，動機則極可能是種族或性別仇恨。

近幾個月來，聯邦政府加大了相關調查與培訓的力度，試圖趕在明年選舉期之前完成部署，尤其是明年夏季在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會，預測將成為攻擊焦點。

國家反恐硬體設施與專業人員，一直積極試圖遏止大量的國內恐怖組織，根據指出，包括芝加哥地區的政府大樓、公用事業、宗教機構、少數民族社區等，都可能是恐怖組織攻擊的主要目標。

芝加哥ABC第七新聞頻道專家法雷爾(Ed Farrell)說，深入分析過去六個月美國國內發生的六起事件，包括德州艾倫(Allen)購物中心槍擊案、田納西州納許維爾(Nashville)小學槍擊案，再到馬里蘭州電網遭陰謀攻擊等，從這些案件的模式，「我覺得可以看到，這些出於種族與民族動機的暴力極端分子正在增加」，法雷爾說，這群極端分子的目的是想讓公眾注意到他們。

曾任芝加哥美國副警長(deputy US Marshal)的法雷爾說，現在是讓人手不足的芝城警察，向聯邦執法機構尋求人力支援的時刻，才能為正在醞釀的暴力風暴做好更加準備。

「他們(芝警)開始看到全市範圍的犯罪增加、罪行複雜性提高，但並沒有資源來應對」，法雷爾表示，他鼓勵芝加哥警局與聯邦、州及其他地方的夥伴合作，並收集資源，以更有效的因應這類暴力行為。

為何這麼多屆市長都不願意向聯邦求助？法雷爾說，他懷疑是因為領土爭議(territorial disputes)的考量，「市長們顯然有一種自豪感，覺得自己可以處理自己的問題」，他建議，面對逐漸增長的暴力犯罪，在位者必須克服自我成見，參與共享資源，才能確保民眾與社區安全。

新的聯邦警報並不僅是針對國內威脅，美國當局表示，他們也不能忽視外國恐怖組織，因為這些組織仍在繼續招募同情者，並激化其行動。

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