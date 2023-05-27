睽違3年 歡慶傳統周 台灣樂舞情6/5芝城公演

因為疫情 停辦三年的「台灣傳統周」，今年終於恢復演出，由台灣藝術大學專業團隊帶來的 「台灣樂舞情」，6月5日晚間6時，將在芝加哥 西郊威斯蒙高中(Westmont High School)活動中心演出。

這場演出的節目內容依台灣歷史時空背景印象與對台灣土地感情為主軸，藉著多樣風情的舞蹈藝術與絲竹和打擊樂為載體，傳遞台灣特有的藝術文化，喚起僑胞的家鄉的回憶與情感。

舞蹈方面的演出舞作包括「六月茉莉」、「臥虎藏龍」、「絮語飛花」、「野玫瑰」、「幽」、「旅行」等。在音樂方面，則有「島嶼風光」、「傳唱我歌」等兩首作品，表現台灣多元族群之歌謠與歷年經典流行金曲，彰顯臺灣文化共融之色彩；「喜慶」、「鹿谷山上採茶忙」、「草叢間的拳擊手」等作品，則描繪台灣農村富足樂利的意象，刻畫庶民百姓生活在這塊土地的悠然心境。

演出地點 : 909 Oakwood Drive, Westmont，IL 60559。

本場次的活動由芝加哥台灣同鄉會主辦，免費入場，座位有限需登記門票，登記門票請上網：https://reurl.cc/DA90NR，歡迎捐款支持活動。