芝灰狗巴士站關閉 影響低收入民眾出行

芝加哥市中心灰狗巴士車站，面臨關閉風險。(芝灰狗巴士臉書截圖)

根據德堡大學(DePaul University)查迪克大都會 發展研究所(Chaddick Institute for Metropolitan Development)的一份最新研究報告指出，因為芝加哥 市中心的灰狗巴士(Greyhound)車站今年初已經出售售，該車站正面臨關閉的風險，一旦停用車站，將影響低收入 者的出行，且波及芝市交通樞紐地位。

根據這份報告，Greyhound在2021年被新的母公司收購，但該公司並未購買Greyhound大部分的房地產。另外，今年初芝市中心的灰狗巴士車站透過CBRE房地產公司，出售給另一家房地產投資和管理公司 Twenty Lake Holdings。

該報告估計這個車站每年服務約50萬名乘客，超過香檳市(Champaign)和羅克福德市(Rockford)機場的旅客人數，為低收入、殘疾人士或無法開車的人提供服務，該車站也是全美巴士路線的主要轉運站。

查迪克大都會發展研究所主管與報告作者之一施維特曼(Joseph Schwieterman)說，該車站將來可能被移到市中心以外，或是只能在路邊接送乘客上下車，但都將造成乘客不便。

施維特曼說，芝加哥冬寒夏熱，如果只有路邊接送而沒有車站的室內等候區，對長途旅行或等待轉乘巴士的旅客會帶來困擾和健康問題，他呼籲芝市府應繼續讓該車站運作。

報告研究中西部四個州發現，搭乘灰狗巴士的乘客多半較年輕且收入低，在Amtrak火車不提供服務的地方，許多人別無選擇得選擇巴士。超過四分之一的受訪者表示，他們出外旅行的唯一交通工具是灰狗巴士。

目前在芝市中心的Jane Byrne高速公路交會處附近的Greyhound車站，每天約有55輛固定班次，以及其他線路的巴士班次出入。 另外，Greyhound 也在芝市幾處的路邊接送乘客上下車，其中有兩處靠近芝加哥聯合車站。

但施維特曼說，聯合車站四周交通壅塞，可能無法容納灰狗巴士聯絡各城鎮間的路線在該地區進出。

另外，大都會規畫委員會交通主管(transportation at the Metropolitan Planning Council)溫寧克 (Audrey Wennink)表示，芝加哥是個交通樞紐，在市中心保留巴士車站可以減少外地來的旅客的花費，而且減少上下車所造成的混亂。

Greyhound表示，該公司正在尋找適合的搬遷地點，致力於為芝加哥的居民與遊客提供服務。