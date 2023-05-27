芝市22處湖灘 即起開放戲水 警加強巡邏

芝加哥22處湖灘即日起開放游泳。(芝加哥公園管理局提供)

芝加哥 公園管理局26日宣布，即日起芝城22處湖灘全面免費開放至勞工節(9月4日)，不過，想要到湖畔游泳 的民眾，必須在每天上午11時到晚間7時有救生員值班時，才能在指定的游泳區游泳。

芝加哥公園管理局表示，安全是最重要的任務，今年管理局將新增30多名「海灘安全大使」，協助管理監督與確保公園區最繁忙湖灘的遊客安全，這些大使們將負責執行湖灘規則，協助處理緊急情況，此外，芝市長強森與芝加哥警局在25日均發表聲明稱，湖灘遊客會在附近看到更多的警察 巡邏以及檢查遊客攜帶的行李。

強森說，要落實湖灘安全，必須由警察、市府、民眾等互相合作，他也呼籲大家謹守規則。

公園管理局表示，目前每天是否開放游泳將上午11時更新，而根據天氣與湖浪情況，在下午1時30分也會依據水質情形更新。

芝警局臨時局長沃勒(Fred Waller)說，警局在國殤節周末，將於湖灘執行行李檢查，希望民眾、遊客配合。

公園管理局也提醒民眾留意湖畔的旗幟警告系統，如果看見「綠色」旗幟，代表天氣條件佳、水質良好，可以安心游泳；「黃色」旗幟如果出現，表示天氣狀況不可預測，或水中細菌水平高於環保局標準，允許游泳但要小心；「紅色」旗幟出現，則不允許游泳，表示天氣狀況危險或水質很糟。

如果想要了解每天各個湖灘的狀況，可撥打(312)742-3224查詢。

至於游泳的安全水溫是多少？根據聯邦疾病管理預防中心旗下的國家職業安全與健康研究所的數據，在任何低於華氏70度的水中，都可能會出現「浸入式低體溫症」(immersion hypothermia)的情況。根據國家氣象局的說法，55度的水溫聽起來可能不是很冷，但卻會致命。國家環境信息中心與國家海洋與大氣管理局表示，一般而言，水溫70到78度是大多數人感到舒適游泳的範圍。

芝加哥22處湖灘的詳細信息，可查官網：www.chicagoparkdistrict.com/beaches。