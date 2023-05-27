伊聯邦參議員德賓訪華商會、華人互助會 肯定華社貢獻

德賓(前左二)走訪華人互助會。(華人互助會提供)

伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)日前走訪芝城南華埠 的華商會及北華埠的華人 互助會，德賓肯定華人社區對於伊州的貢獻，他更以南華埠在全美中國城逆勢成長的表現為榮，德賓說，芝加哥唐人街的發展，足以做為全美華裔社區的典範。

德賓一行日前抵達南華埠訪問，這也是疫情後他首次造訪中國城，包括11區區長李惠華、芝城華商會會長李建明、副會長陳嘉昭、董事長倪舉淩，前華商會董事長梅施美英，華埠更好團結聯盟創辦人陳增華，香港華協會會長陳健明，美亞健康協會行政主任劉紅，培德中心行政主任吳常義、華埠博物館梅素蘭等都到場迎接。

德賓(右)訪南華埠，受到華商會會長李建明(中)、副會長陳嘉昭(左)熱烈歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

德賓向在場的人士表示，芝加哥華埠的持續繁榮興旺在全美中國城普遍縮小或消失下，格外令人感到驕傲，他將跟同僚分享芝城華埠的成功故事，也承諾會並把華人社區的呼聲與訴求帶回華府。

他也提到，他了解治安、可負擔住宅、優質社區高中是華埠最關注的焦點，他也將盡力協助解決，此外，他高度關注華裔種族歧視的相關按鍵，以及小企業面臨人工短缺的困境。

至於美中關係的發展，德賓深信未來雙方一定能找到共同點攜手合作。

德賓(前右四)走訪南華埠。(特派員黃惠玲／攝影)

對於移民問題，德賓主張聯邦移民局 應該把在美國各大學、各領域有所成就的國際學生留下，協助美國成為世界上最包容的國土並推動美國各項發展。李惠華也趁機反應，目前芝市已有將近萬名從德州送到芝加哥的移民，而市府經費遠遠不足應付相關照顧支出，因此希望聯邦能夠協助安置。

在與社區代表簡短餐敘後，德賓並參觀了回轉壽司店、百佳超市與強記餐館，也對華人努力勤奮工作留下深刻印象。

德賓在訪問南華埠前，也走訪了北華埠的華人互助會，受到互助會董事長黃於紋、會長李月薇、行政主任曼德洛等人的熱烈歡迎。德賓表示，互助會長期為華人社區提供服務令人讚賞，而華人對於伊州社會、經濟的成長發展貢獻顯著，他說，未來將繼續支持華社，並爭取更多資源與機會。

黃于紋感謝德賓到訪同時，也介紹了互助會的服務項目，並帶領德賓參觀各項設施與服務，包括圖書館、老人活動中心、教育培訓室等。德賓並仔細聆聽華社心聲與訴求，以作為向聯邦政府爭取資源的參考。