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芝加哥中國城正覺寺新樓舉辦隆重開幕典禮

本報芝加哥訊
凈海法師（左一）在開幕慶典現場。
凈海法師（左一）在開幕慶典現場。

芝加哥中國城正覺寺於5/26舉行了一場隆重的開幕典禮，標誌著該寺新樓的正式啟用。此次典禮吸引了來自政界、商界和宗教界的嘉賓們的蒞臨剪綵慶祝，典禮現場，舞獅表演帶來了歡樂和喜悅的氛圍。芝加哥十一區區長Nicole Lee女士辦公室代表Carlos和州議員 Theresa Mah代表Maggie Lee也出席了這一盛大的典禮。此外，第18消防隊第一副處長和第8消防隊第二營營長以及第九區警察局警官 Bautista先生也榮幸出席了開幕慶典。

嘉賓還包括義務設計新房子、申請建屋許可證的建築師麥鼐浩先生、中華會館前主席梅國彬先生、香檳市天祥寺住持明光長老等地的政商界嘉賓和信眾們。住持帶領嘉賓參觀了新大樓。正覺寺創始人之一鍾任財居士和來自大西洋的百慕達群島黃尊尼先生也在現場，共同分享了這一重要時刻的喜悅。

在開幕典禮上，來自德州 玉佛寺的凈海長老發表了演講。他講述了他與美國中部佛教界的淵源，以及他與芝加哥中國城正覺寺和聖路易斯佛學社之間的聯繫和交流。他回顧了幾十年來在佛教弘法事業中取得的重要成就，并对正覺寺新樓的建成表示了熱烈祝賀。他強調，正覺寺新樓的改建是為了莊嚴道場，以進一步推廣弘揚佛法、共修和教學。他感謝正覺寺所有的緇素二眾在這一項目中的貢獻，並對他們長期以來在佛教弘法事業中的奉獻表示敬意。

凈海長老回憶了自己在1990年代初與聖路易斯佛學社合作的經歷。他提到聖路易斯佛學社的成立和發展，以及繼公長老在該地區弘法的貢獻。他回憶道，繼公長老曾在聖路易斯佛學社舉辦佛法講座、討論和禮拜活動，並帶領信眾們共同計劃建立一座永久道場。通過多年的努力和開發，如今聖路易斯佛學社已建立了佛殿、說法堂、僧寮和果園等設施。 凈海長老對美國中部佛教界的發展表示讚賞，特別是在芝加哥和聖路易斯的道場中，華人和非華人佛教徒的融合，以及知識界的參與，呈現出了一個獨特而難得的現象。

凈海長老對所有參與開幕典禮的人們表示祝福，希望他們能在弘法事業中取得圓滿的功德。整個典禮氛圍溫馨而莊嚴，充滿了佛教信眾和嘉賓們對正覺寺新樓開幕的喜悅和祝福。

正覺寺新樓的開幕典禮標誌著芝加哥中國城的佛教界迎來了一個新的里程碑。這一建築將為信眾們提供一個莊嚴的場所，進行禮佛、共修和學習佛法。同時，它也象徵著芝加哥中國城佛教界的團結和發展。正覺寺將繼續致力於推動佛法的傳播，培養佛教弘法人才，並為社區提供精神寄託和福祉。

歡迎信眾們參加正覺寺的週日禪修中文基礎班，地址：芝加哥中國城正覺寺三樓（2251 S. Wentworth Ave., Chicago, IL 60616),聯繫電話：312-265-1111.也歡迎樂捐支助正覺寺日常開支，電話：636-730-8684。歡迎大眾發心踴躍參加法會，發心供花、供果、供僧、供齋，廣結善緣，功德無量。

開幕慶典現場
開幕慶典現場
凈海長老和繼如法師。
凈海長老和繼如法師。
正覺寺創始人之一鍾任財居士致辭。
正覺寺創始人之一鍾任財居士致辭。
芝加哥中國城正覺寺新樓舉辦隆重開幕典禮，圖為剪綵慶祝！
芝加哥中國城正覺寺新樓舉辦隆重開幕典禮，圖為剪綵慶祝！
開幕慶典現場
開幕慶典現場
芝加哥中國城正覺寺新樓內佛像。
芝加哥中國城正覺寺新樓內佛像。
開幕慶典現場
開幕慶典現場

芝加哥 華人 警察

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