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強強聯手 美中餐飲協會攜手「點菜大師」做大中餐 芝城將成創新高地

本報芝加哥訊
第五屆中餐博覽會主辦方和展商在美中餐飲協會開辦的中餐技術培訓學校聚會合影。
第五屆中餐博覽會主辦方和展商在美中餐飲協會開辦的中餐技術培訓學校聚會合影。

在剛剛閉幕的全美餐館展上，由美國中餐聯盟、美中餐飲協會和《餐飲家》雜誌聯合主辦的第五屆全球中餐博覽會(Global Chinese Food Expo)服務了上萬觀眾，更是搭建起了優質的行業資訊平台，促進餐飲業上下游單位建立起了更為密切的聯繫。

為慶祝展會勝利召開並進一步推動合作，中餐博覽會主辦方邀請參會展商在芝加哥中餐技術培訓學校舉行了一場聚會。在會上，美國中餐聯盟理事會主席朱天活、總顧問陳善莊、副主席吳震宇，著名中國菜廚師、烹飪電視節目主持人甄文達、MenuSifu點菜大師聯合創始人兼CEO李宇等人分別做了發言，對北美中餐業發展的痛點、難點以及未來的方向各抒己見。

儘管對於中餐業的生存之道和發展機遇有着不同的見解，但大家達成共識的是：中餐業需要系統性的改革和提升，需要「新鮮血液」的注入——需要吸引年輕人，引入新思想、新觀念、新技術。

在會上，美中餐飲協會會長鄭時坦與MenuSifu雙手緊握，鄭重地向眾人宣布——美中餐飲協會與MenuSifu從此建立起戰略合作夥伴關係，共同探索「一站式」餐廳解決方案，共建華人餐館的系統化、標準化新模式。依靠雙方豐富的經驗和資源，他們準備以芝加哥為基地，打造樣板餐廳，並推動新模式的完善和推廣，為餐廳老闆解決從開店、經營到合規管理的一系列重要問題。

作為華人餐飲協會和華人創立的餐飲技術企業，他們都希望能團結華人從業者，各自貢獻所長，為中餐業的發展服務，也為中餐文化的推廣服務。

據李宇介紹， MenuSifu以強大的科技產品和數據服務為載體，向傳統中餐館引入現代的智能管理、數字管理、品牌管理的理念，從而提高運營效率、減少浪費、擴大銷量，把餐館經營者從繁重的日常管理壓力中解放出來，讓他們把精力放在提升菜品口味、服務質量、市場營銷等工作上；另一方面，MenuSifu的產品還可以由內而外地將文化元素添加在中餐館上，以中國文化力量支持中餐發展——從內部，提高餐館經營者對中餐文化的自信心、自豪感，以及對現代餐飲文化發展的學習，使他們敢於、也樂於提供正宗、高品質、與時俱進的中餐；向外部，打出中餐的文化名片，引導他們傳播中餐知識和文化，讓更多的人了解、接納、喜愛中餐文化，從而將中國文化軟實力帶向世界。

鄭時坦說：「我們的中餐業者長期以來辛勤創業主要都是靠單打獨鬥，高質量的合作比較少，反倒是惡性競爭很多，這十分不利於中餐行業在美國的發展，必須要改變。我很高興能與包括MenuSifu在內的有着同樣價值觀的同行強強聯手，一起為中餐行業的未來打拼。」

他們還計劃繼續將全球中餐博覽會辦下去，並以展會為依託，讓芝加哥成為全美中餐行業的「會客廳」，將中餐博覽會平台打造成全球中餐業的信息高地和技術高地。

鄭時坦（左）與李宇（右）宣布兩家單位建立戰略合作夥伴關係。
鄭時坦（左）與李宇（右）宣布兩家單位建立戰略合作夥伴關係。

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