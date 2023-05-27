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第六屆“美國中餐國際論壇”成功圓滿

本報芝加哥訊
聯豐集團榮獲“全球友誼獎”
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由美中餐飲業聯合會主辦的第六屆“美國中餐國際論壇”21日在全美餐飲展（NRA Show）成功舉辦。這一論壇是全美餐飲業界的盛事，吸引了來自全美各地的參展中餐業主和相關業界專家，共同探討后疫情時代海外中餐業面臨的新格局、新思路和新機遇。當天，眾多各界嘉賓齊聚一堂，共同見證了這一具有重大意義的盛會。著名美食電視節目《Yan Can Cook》的主持人甄文達（Martin Yan）也蒞臨論壇并發表了精彩演講。論壇的主辦方還表彰了美國中餐業界的杰出人士，為他們頒發了榮譽獎項。美中餐飲業聯合會主席胡曉軍代表主辦方對各界嘉賓的蒞臨和對本屆論壇眾多合作單位的支持表示感謝，并特別感謝瀘州老窖的贊助。

中國駐芝加哥中領館邊志春副總領事，芝加哥第11區區長李惠華，全美餐飲協會（NRA）副主席 Alisha Gulden，美國著名電視節目美食主持人甄文達（Martin Yan），大芝加哥華僑華人聯合會（華聯會）理事長、聯豐集團首席運營官鄭徵，芝城華商會會長李建明，福建商會會長黃寶章等各界嘉賓也出席了當日的論壇并致辭表示祝賀。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍致辭表示，這次論壇的舉辦旨在以“食”為媒，促進海外中餐發展，為中餐業界提供一個全球中餐業界交流合作的平台。 本屆論壇特別邀請了全美各地的優秀餐飲界企業家以“走出疫情，創建海外中餐發展新格局”為主題，積極探討后疫情時代海外中餐所面臨的機遇與挑戰、科技與人工智能對餐飲業的影響，促進海外中餐的提升與轉型。在論壇上，與會者就多個議題展開了深入討論。其中包括疫情對中餐業的沖擊和應對措施，新技術在餐飲業的應用，以及如何提升中餐的品質和服務水平等。與會的中餐業主和專家們紛紛分享了他們在疫情期間的經驗和成功實踐，為行業的復蘇和發展提供了寶貴的經驗借鑒。

中國駐芝加哥副總領事邊志春出席當日的活動并致辭，讚揚美中餐飲業聯合會多年來團結中餐業界人士，為打造全球中餐業交流平台作出了積極努力與重要貢獻。會員們還心系祖（籍）國建設，為四川地震、疫情等發起公益募捐。特別是在疫情期間，美中餐飲業聯合會同仁不僅發揮華人守望相助、共克時艱的精神，還為中美兩國的抗疫作出重要貢獻。邊志春對第六屆美國中餐國際論壇的召開表示祝賀，并期待為大家繼續努力，為弘揚中餐文化、推動中美友好交流作出更大貢獻。

甄文達（Martin Yan）在演講中強調了中餐文化的獨特之處和其在國際舞台上的重要性。他鼓勵中餐業從業者要保持創新和開拓精神，積極適應新的消費需求和市場趨勢，以提供更加多樣化和有質量的餐飲服務。此外，著名美中餐飲企業瀘州老窖的慷慨贊助也為論壇的成功舉辦做出了貢獻。瀘州老窖作為中國白酒行業的代表企業之一，積極推動了中餐業與酒水文化的融合發展，為提升中餐飲食文化的國際影響力做出了重要貢獻。

第六屆“美國中餐國際論壇”的成功舉辦，為北美中餐業的發展指明了方向，促進了行業間的交流與合作。與會者們表示，將繼續努力推動中餐文化的傳播，提升中餐業的競爭力和國際影響力，為消費者提供更加優質的中餐飲食體驗。通過這次論壇，與會者們共同認識到后疫情時代對中餐業帶來的挑戰和機遇。 

出席第六屆“美國中餐國際論壇”的貴賓合照。
出席第六屆“美國中餐國際論壇”的貴賓合照。
出席論壇的貴賓為第六屆“美國中餐國際論壇”剪綵慶祝。
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奇美雪糕榮獲“美國中餐公益慈善獎”
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出席第六屆“美國中餐國際論壇”的貴賓致辭。
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主辦方為美國中餐業界傑出人士頒獎。
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美國老四川餐飲集團（左二）、金牌餐飲集團（左三）、密西根州蜀錦園（右一）等眾多餐...
美國老四川餐飲集團（左二）、金牌餐飲集團（左三）、密西根州蜀錦園（右一）等眾多餐館獲頒“美國中餐杰出公益慈善獎”
福建總商會和美中餐飲業聯合會獲頒“美國中餐杰出公益慈善獎”
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