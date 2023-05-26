密州農曆生肖版畫展 歡慶亞太裔傳統月

密西根人文協會和安娜堡公共圖書館日前攜手舉行第二屆台灣農曆生肖版畫贈禮儀式。(主辦方提供)

密西根人文協會和安娜堡公共圖書館 日前攜手舉行第二屆台灣農曆生肖版畫贈禮儀式和多元化的慶祝活動，藉此迎接五月亞太裔傳統月以及台美傳統周，當天並邀請曾獲台灣金鼎文學圖書獎的旅德台灣作家陳思宏先生演講。

活動由密西根海外文化青年志工(FASCA)國樂小組表演台灣樂曲揭開序幕，接著芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎、駐紐約辦事處台北文化中心文化專員張簡姍、人文協會會長楊逸鴻相繼致詞，楊逸鴻並上代表國立台灣美術館 捐贈16幅兔年版畫給安娜堡公共圖書館館長紐伯格(Eli Neiburger)。

密西根州參議員張理(左一)與多位民代，獲贈原版生肖版畫。(主辦方提供)

到場的多位貴賓包括Georgia Frost代表聯邦第六區眾議員 DebbieDingell致詞，亞裔州參議員張理代表州長惠特曼(Gretchen Whitmer)誦讀州長賀函，以及由三位州參議員(張理、Jeff Irwin、Sue Shink)及州長、副州長GarlinGilchrist等聯合簽署給密西根人文協會的賀函宣讀。代表第23選區的州眾議員JasonMorgan 以及代表第25選區的Kevin Coleman也到場祝賀。

楊逸鴻致贈每位嘉賓原版的兔年版畫，此外，惠特曼也向該活動頒發密西根州官方宣言(Proclamation)。

第二段精彩的節目包括FASCA 學員電音三太子舞蹈，華語老師舒嵐(Kim Dalrymple)與司徒達森表演對口相聲，東密大畢業生John Guzdek IV演奏柴科夫基的Valse Sentimentale及黃友棣的「高山青」，終場由安娜堡跆拳道學校的各族裔學員表演韓式跆拳特技。

密西根海外文化青年志工(FASCA)國樂小組表演台灣樂曲。(主辦方提供)

楊逸鴻並在活動中頒發密西根人文協會首屆文化大使獎給司徒達森，表彰她多年來在密西根多元文化交流的貢獻。

由國立台灣美術館贈送的八幅農曆兔年版畫已經陳列在圖書館大廳，將展出至31日為止，該館還將提供兩套供民眾外借欣賞。