我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

密州農曆生肖版畫展 歡慶亞太裔傳統月

密西根訊
密西根人文協會和安娜堡公共圖書館日前攜手舉行第二屆台灣農曆生肖版畫贈禮儀式。(主辦方提供)
密西根人文協會和安娜堡公共圖書館日前攜手舉行第二屆台灣農曆生肖版畫贈禮儀式。(主辦方提供)

密西根人文協會和安娜堡公共圖書館日前攜手舉行第二屆台灣農曆生肖版畫贈禮儀式和多元化的慶祝活動，藉此迎接五月亞太裔傳統月以及台美傳統周，當天並邀請曾獲台灣金鼎文學圖書獎的旅德台灣作家陳思宏先生演講。

活動由密西根海外文化青年志工(FASCA)國樂小組表演台灣樂曲揭開序幕，接著芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎、駐紐約辦事處台北文化中心文化專員張簡姍、人文協會會長楊逸鴻相繼致詞，楊逸鴻並上代表國立台灣美術館捐贈16幅兔年版畫給安娜堡公共圖書館館長紐伯格(Eli Neiburger)。

密西根州參議員張理(左一)與多位民代，獲贈原版生肖版畫。(主辦方提供)
密西根州參議員張理(左一)與多位民代，獲贈原版生肖版畫。(主辦方提供)

到場的多位貴賓包括Georgia Frost代表聯邦第六區眾議員DebbieDingell致詞，亞裔州參議員張理代表州長惠特曼(Gretchen Whitmer)誦讀州長賀函，以及由三位州參議員(張理、Jeff Irwin、Sue Shink)及州長、副州長GarlinGilchrist等聯合簽署給密西根人文協會的賀函宣讀。代表第23選區的州眾議員JasonMorgan 以及代表第25選區的Kevin Coleman也到場祝賀。

楊逸鴻致贈每位嘉賓原版的兔年版畫，此外，惠特曼也向該活動頒發密西根州官方宣言(Proclamation)。

第二段精彩的節目包括FASCA 學員電音三太子舞蹈，華語老師舒嵐(Kim Dalrymple)與司徒達森表演對口相聲，東密大畢業生John Guzdek IV演奏柴科夫基的Valse Sentimentale及黃友棣的「高山青」，終場由安娜堡跆拳道學校的各族裔學員表演韓式跆拳特技。

密西根海外文化青年志工(FASCA)國樂小組表演台灣樂曲。(主辦方提供)
密西根海外文化青年志工(FASCA)國樂小組表演台灣樂曲。(主辦方提供)

楊逸鴻並在活動中頒發密西根人文協會首屆文化大使獎給司徒達森，表彰她多年來在密西根多元文化交流的貢獻。

由國立台灣美術館贈送的八幅農曆兔年版畫已經陳列在圖書館大廳，將展出至31日為止，該館還將提供兩套供民眾外借欣賞。

圖書館 眾議員 美術館

上一則

新澤西福建同鄉會換屆　林潔輝續任總顧問、李世群轉任主席，郭洪寶當選會長

下一則

恐怖娃娃漂上岸 登寶藏拍賣會

延伸閱讀

亞當斯慶傳統月 鼓勵亞裔投身市府

亞當斯慶傳統月 鼓勵亞裔投身市府
皇后區長慶亞裔月 表彰6亞裔團體及個人

皇后區長慶亞裔月 表彰6亞裔團體及個人
馬州蒙郡慶祝亞太裔傳統月 圓滿落幕

馬州蒙郡慶祝亞太裔傳統月 圓滿落幕
藝匯東西音樂會 近百亞太裔同台獻藝

藝匯東西音樂會 近百亞太裔同台獻藝
亞太裔傳統月慶典回歸州府 表彰2華裔

亞太裔傳統月慶典回歸州府 表彰2華裔
蒙郡5/21慶亞太裔傳統月 活動多元精采

蒙郡5/21慶亞太裔傳統月 活動多元精采

熱門新聞

29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)

假電郵竊資 社媒帳戶遭駭嚴重 專家提3建議

2023-05-19 02:15

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？