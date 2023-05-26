我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

因應連假暴力犯罪高峰 芝加哥安全計畫出爐

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市市長強森(中)公布國殤連假的安全計畫。(芝市府直播截頻)
芝加哥市市長強森(中)公布國殤連假的安全計畫。(芝市府直播截頻)

由於每年國殤日連假為芝城治安事件高發期，伊利諾州州長普立茲克24日宣布，將派出至少30名來自芝城各社區的維和人員(peacekeeper)與街頭宣導夥伴，組成「全市危機預防與反應小組」(CPRU)，於即將到來的國殤連續假日，在芝加哥提供緩和衝突、解決危機的必要援助，確保民眾安全。

芝加哥市市長強森與芝加哥警局臨時局長沃勒(Fred Waller)25日也公布了國殤日假期的安全計畫，強森表示，讓所有民眾獲得安全保障是他的首要任務，這個周末芝加哥公校與教師工會將推出多元活動，讓青少年有地方去，有活動參與，藉此減少暴力犯罪的機率。

芝市建議居民和遊客注意街道關閉、額外的人群、交通的擁堵等做出相應計畫。芝加哥緊急管理與傳播辦公室( Office of Emergency Management and Communications，OEMC)提醒居民和訪客注意安全措施，隨時注意周圍環境，如發現任何可疑人事物，應立刻向安全部門報告或致電911。

芝加哥警局會加派警力巡邏大型活動及街頭，警局、消防局與OEMC將合作確保社區安全。市府並計畫撥款350萬給社區組織，加強安全推廣，鼓勵教育者自願協助年輕人。

Peacekeeper計畫由Reimagine Public Safety Act資助，這是一項耗資2.5億元的反暴力方案，旨在應對明尼蘇達州佛洛伊德(George Floyd)遭警跪殺案後，引發的全國性抗議的暴亂，該案件之後，全國各地的城市開始重新思考執法部門的作用。

普立茲克表示，「這種擴大的培訓，使暴力預防協調員能夠在他們的典型社區之外開展工作，以解決其他潛在衝突或危機的領域，例如最近在芝加哥市中心舉行的大型青少年聚會或大規模傷亡事件。」

根據指出，這組維和人員將努力防範任何暴力行為，尤其在公園、大型活動中，「全市危機預防與反應小組」從國殤日前啟動工作，並在接下來的整個夏季繼續運行。

國殤日連假一直以來都是芝加哥夏季暴力高峰的開始，去年的國殤日連假，有超過50人中槍，其中九人喪命。

芝加哥 芝城 暴力犯罪

上一則

世華奧蘭多分會創會 黃百齡任會長

下一則

新州「每日疫情」通報走入歷史 改每周提供

延伸閱讀

戶外用餐許可證 芝市長強森取消自動更新

戶外用餐許可證 芝市長強森取消自動更新
MLB／賈倫練球意外砸死鳥 不小心模仿巨怪強森成焦點

MLB／賈倫練球意外砸死鳥 不小心模仿巨怪強森成焦點
強森就任芝加哥市長 尋新任總警長改造CPD

強森就任芝加哥市長 尋新任總警長改造CPD
芝候任市長強森點名副市長 教師工會幕僚長詹森出線

芝候任市長強森點名副市長 教師工會幕僚長詹森出線
芝市長萊特福特將卸任 發表告別演說

芝市長萊特福特將卸任 發表告別演說
芝加哥警局臨時局長 強森任命瓦勒擔任

芝加哥警局臨時局長 強森任命瓦勒擔任

熱門新聞

29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)

假電郵竊資 社媒帳戶遭駭嚴重 專家提3建議

2023-05-19 02:15

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？