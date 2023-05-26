因應連假暴力犯罪高峰 芝加哥安全計畫出爐

芝加哥市市長強森(中)公布國殤連假的安全計畫。(芝市府直播截頻)

由於每年國殤日連假為芝城 治安事件高發期，伊利諾州州長普立茲克24日宣布，將派出至少30名來自芝城各社區的維和人員(peacekeeper)與街頭宣導夥伴，組成「全市危機預防與反應小組」(CPRU)，於即將到來的國殤連續假日，在芝加哥 提供緩和衝突、解決危機的必要援助，確保民眾安全。

芝加哥市市長強森與芝加哥警局臨時局長沃勒(Fred Waller)25日也公布了國殤日假期的安全計畫，強森表示，讓所有民眾獲得安全保障是他的首要任務，這個周末芝加哥公校與教師工會將推出多元活動，讓青少年有地方去，有活動參與，藉此減少暴力犯罪 的機率。

芝市建議居民和遊客注意街道關閉、額外的人群、交通的擁堵等做出相應計畫。芝加哥緊急管理與傳播辦公室( Office of Emergency Management and Communications，OEMC)提醒居民和訪客注意安全措施，隨時注意周圍環境，如發現任何可疑人事物，應立刻向安全部門報告或致電911。

芝加哥警局會加派警力巡邏大型活動及街頭，警局、消防局與OEMC將合作確保社區安全。市府並計畫撥款350萬給社區組織，加強安全推廣，鼓勵教育者自願協助年輕人。

Peacekeeper計畫由Reimagine Public Safety Act資助，這是一項耗資2.5億元的反暴力方案，旨在應對明尼蘇達州佛洛伊德(George Floyd)遭警跪殺案後，引發的全國性抗議的暴亂，該案件之後，全國各地的城市開始重新思考執法部門的作用。

普立茲克表示，「這種擴大的培訓，使暴力預防協調員能夠在他們的典型社區之外開展工作，以解決其他潛在衝突或危機的領域，例如最近在芝加哥市中心舉行的大型青少年聚會或大規模傷亡事件。」

根據指出，這組維和人員將努力防範任何暴力行為，尤其在公園、大型活動中，「全市危機預防與反應小組」從國殤日前啟動工作，並在接下來的整個夏季繼續運行。

國殤日連假一直以來都是芝加哥夏季暴力高峰的開始，去年的國殤日連假，有超過50人中槍，其中九人喪命。