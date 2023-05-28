春日遲遲再度綻放 吸引800觀眾　芝加哥中國總領館讚揚皓舞舞蹈團

母女現代舞-沙。

芝加哥 皓舞舞蹈團於5月13日週六在Christian Heritage Academy auditorium成功舉辦了“春日遲遲再出發”的主題舞蹈公演，吸引了800多觀眾和嘉賓的參與。演員們以熱情和嫺熟的舞姿，精彩演繹多種風格的舞蹈作品，呈現了一場舞蹈藝術的盛宴，讓觀眾大飽眼福。演出當天中國駐芝加哥總領館張軍鵬和曹潔領事共同出席了皓舞舞蹈團年度公演，並且祝賀皓舞公演圓滿成功。

中國駐芝加哥總領館張軍鵬領事代表總領館向皓舞舞蹈團表示祝賀，肯定了舞團在弘揚中華文化和促進中美友好交流方面的貢獻。張軍鵬領事讚揚呂皓團長，在他的帶領下的皓舞舞蹈團，都致力於弘揚中華文化，積極參加NBA、海軍碼頭慶祝中國新年等活動，向各族裔觀眾展現中國舞和中華文化的獨特魅力。舞蹈團為活躍社區文化生活、促進中美友好交流作出了積極貢獻，取得了重要成績。

當晚演出以敦煌古代壁畫中的經典舞蹈之一《上鈴鼓》而拉來序幕，音樂響起，燈光璀璨，近30名舞者手持鈴鼓將觀眾們帶入富有濃郁歷史氛圍的時空之中，成功引爆了觀眾們的熱情，緊隨其後陸續呈現了民族民間舞、漢唐古典舞，當代舞、芭蕾舞、拉丁舞、流行舞、現代舞 等多種類舞蹈，舞者們的才華將觀眾們帶入充滿魅力的舞蹈世界。整場晚會充滿了溫情和活力，演員們在舞臺上或激情四溢，動感十足，讓觀眾們為之沉醉為之傾倒，掌聲如潮。

而此次公演正值母親節 前日，這場母親節的演出也是對舞團母親們的一次特別致敬。皓舞舞蹈團精心奉上了兩組母女雙人舞蹈，一組是古典舞《湘君湘夫人》，另一組則是現代舞《沙》。這兩組母女同舞，讓觀眾們感受到了母愛的偉大和母女間深厚的情感紐帶。因此此次演出對於她們來說，不僅是一次完美的青春記憶，更是一份最好的母親節禮物。演出當日，皓舞眾多的學員還給現場的媽媽們錄製了視頻表達了她們的愛，這意外的驚喜讓不少母親喜極而泣，感慨萬分。

另外特別一提的是小小學員班的演員們在演出中帶來的舞蹈“唐宮夜宴”。舞臺上的小演員們身著華美的唐裝，俏皮的發飾，手持不同的樂器，舞姿俏皮可愛，她們以活潑的方式演繹了唐朝宴會中的各種趣事。在燈光的烘托下，她們以輕快的舞步，歡快的音樂，將觀眾帶入盛宴的熱鬧場景，給人帶來了歡樂的視聽享受。 整個舞蹈非常有感染力，妙趣橫生，精彩頻出讓人忍俊不禁。小演員裡最小的學員只有4歲，但是她們在舞蹈中的表現非常出色，她們是團隊的驕傲也是舞蹈未來的希望。