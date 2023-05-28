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芝加哥佛光傑出青年獎學金 英才輩出 奮起飛揚

本報芝加哥訊
協會會長王克英頒獎給攻讀醫療護士碩士的Brooke Chan。
協會會長王克英頒獎給攻讀醫療護士碩士的Brooke Chan。

5月21日，首屆「芝加哥佛光傑出青年獎學金」頒獎典禮，於芝加哥佛光山隆重舉行，8位就讀於美國最高學府的佛光青年獲獎。本次獲獎者尤為出類拔萃：佛光青年德才兼備，耶魯、佛教並駕齊驅；佛光家庭四喜臨門，各有所長；行佛青年，為佛教發聲；佛光千金，不讓鬚眉。佛光會員及親友盛裝出席，給與支持與鼓勵。佛光青年砥礪前行，信仰傳承。

監寺有恆法師勉勵大眾：今天不僅是祝賀青年們的傑出成就，更加欣慰的是見證了他們在佛光青年團的成長，彰顯出領袖的氣質，正如星雲大師提倡的「信仰與傳承」的重要性。這其中許多的獲獎青年，都是從小就來到了寺院道場，更是戒定慧三學的實踐：從來佛堂學規矩，進而專注認真，自然產生智慧，讀書就水到渠成。感謝這些優秀的父母親，還有佛光大家庭的共同呵護，才有我們那麼多優秀傑出的佛光青年。

芝加哥佛光協會會長王克英談到：芝加哥佛光人秉承星雲大師「以教育培養人才」的理念，為下一代遍灑菩提種子，傳承人間佛教信仰。為表彰佛光會員的傑出後裔，芝加哥佛光山與芝加哥佛光協會共同發起首届「芝加哥佛光傑出青年獎學金」計劃。獎學金委員會代表周邁平説明獎學金申請條件。獎學金分為三個等級：最高榮譽、高榮譽、和榮譽獎；以學業成績、領導能力、社區服務和佛教信仰四個部分為審核標準。

佛光青年 耶魯深造

王彬怡（Karen Wang）是世界頂級學府的耶魯大學中的佼佼者，有著接近滿分的亮眼成績與全國優秀學者稱號，獲得許多國家級獎，如耶魯科研贊助（Yale Mellon-Mays & Edward Bouchet Fellow），耶魯大學英語系寫作獎，印第安納州拼字競賽兩次獲得州冠軍。成績優異的同時，她身兼數職，任芝加哥青年分團的副團長、青年讀書會帶領人，組織各項活動。「我要感謝星雲大師重視教育，佛光人以這獎學金支持教育。感謝父母師長所教導我的一切，沒有大眾，就沒有現在的自己。」

「佛教將我塑造成為一個富有慈悲心、耐心和奉獻精神的人。」從小就生長在佛光大家庭的她表示：「加入佛光大家庭15年後的今天，我清楚地看到人間佛教如何融入了我的生活。當芝加哥青年分團成立後，我更深入地學習佛法。特別感謝輔導法師有恆法師帶領我們，讓我看到佛教可以是有趣、富有創意和充滿活力的。在這個獎學金計劃的支持下，我將繼續深造，以成為一名教授，我牢記佛教的教導，幫助更多的人，建立一個美好自由的世界。」

佛光家庭 人才輩出

凡是寺院有法會活動時，就能看到何沃克斯（Haverkos）一家歡喜忙碌的身影。而家中的四個孩子Samuel，Alysha（何文明），Beatriz（何千金），和Jacob（何正中）均獲得本次的傑出青年獎學金。何沃克斯一家是純正的美國本土佛光家庭，擔任芝加哥英文分會會長的爸爸Steve，媽媽Edna是供菜組組長。4個孩子更是非常優秀，在寺院服務超過12年的時間，全部受持五戒，不會中文的他們居然唱誦法器樣樣精通，領眾共修，人間佛教已完全融入家庭生活中。

「芝加哥佛光山就像是我們的家，給與我們所需要的一切。」他們非常感恩父母在他們5歲時就接觸佛教，接觸芝加哥佛光山。如今即將步美國公立大學的高等學府伊利諾伊大學香檳分校，都找到了各自努力的方向。Beatriz 選擇了生態持續發展專業；Jacob作為為一名理工科的學生，將以無私慈悲的態度面對困難；Alysha 勵志食品科學和人類營養學家。在獎學金的鼓勵下，他們可以更加專注學業，也能夠在佛道上更加精進用功。

為教爭光 為己爭榮

王迪偉（David Wang）在全美最著名的天主教大學－聖母大學（University of Notre Dame），為佛教發聲。父親王克英和母親倪碧琳皆是佛光會重要幹部，兩個姐姐是青年分團正副團長。迪偉不僅在土木工程領域登上學校榮譽榜，宗教交流更是他「行佛」的實踐。他與宗教系的教授探討，開設全新的佛教課程，並改革現有的世界宗教課程教材，試圖摒除人們對佛教的偏見，更要引入人間佛教。此舉，在美國教育體制下，尤其在有百年歷史的天主教大學，難上加難！

Brooke Chan與Kelly Shih（施静頤）兩位是芝加哥第一分會詹尹惠和蔡碧真的千金，更是巾幗不讓鬚眉。Brooke現攻讀醫療護士碩士學位，濟世救人為當地的弱勢和無保險人群提供免費醫療服務。静頤則是伊利諾伊大學香檳分校電腦工程專業學生，多次在學校榮譽墻榜上有名，更不斷地挑戰自己，參與了女性網絡安全和電機與電腦工程領域研究，成為青年們的榜樣。

 

信仰傳承 奮起飛揚

從今年起，為表彰優秀的佛光青年以及佛光第二代、乃至第三代，芝加哥佛光傑出青年獎學金將會持續進行。祝福我們的青年學業有成，更加堅定人間佛教信仰，持續回饋社會，成為菩薩行者。常住感謝獎學金贊助者和獎學金委員會的成員們，贈送佛光山常務副主持慧傳法師著作《奮起飛揚》一書，象徵著青年是佛教的未來，在美國奮起飛揚！(人間社 王一帆、惜慧 供稿)。

傑出的芝加哥佛光青年與輔導法師合影：（左起）Karen Wang、Brooke ...
傑出的芝加哥佛光青年與輔導法師合影：（左起）Karen Wang、Brooke Chan、Alysha Haverkos、Ven. Youheng、Beatriz Haverkos、Jacob Haverkos、Kelly Shih。
王迪偉在聖母大學，為佛教發聲，宗教交流就是他「行佛」的實踐。
王迪偉在聖母大學，為佛教發聲，宗教交流就是他「行佛」的實踐。
芝加哥佛光協會會長王克英談到：芝加哥佛光人秉承星雲大師「以教育培養人才」的理念，...
芝加哥佛光協會會長王克英談到：芝加哥佛光人秉承星雲大師「以教育培養人才」的理念，為下一代遍灑菩提種子。
贊助人周邁平（左）和王麗兒（右）與Jacob Haverkos合影。
贊助人周邁平（左）和王麗兒（右）與Jacob Haverkos合影。
有恆法師（左）和孫偉銘醫師（右）頒獎給耶魯大學中的佼佼者王彬怡。
有恆法師（左）和孫偉銘醫師（右）頒獎給耶魯大學中的佼佼者王彬怡。
第一排：獲獎青年及父母親。第二排：獎學金贊助者和獎學金委員會。
第一排：獲獎青年及父母親。第二排：獎學金贊助者和獎學金委員會。
永嘉法師（左）、得獎者Bea Haverkos（中）、協會副會長馮漢忠（右）合影...
永嘉法師（左）、得獎者Bea Haverkos（中）、協會副會長馮漢忠（右）合影。
榮譽贊助人王克英（左）和陳林采菱（右）頒獎予最高榮譽得獎者Alysha Have...
榮譽贊助人王克英（左）和陳林采菱（右）頒獎予最高榮譽得獎者Alysha Haverkos。
贈送慧傳法師著作《奮起飛揚》一書給獎學金贊助者和獎學金委員會，象徵著青年在美國奮...
贈送慧傳法師著作《奮起飛揚》一書給獎學金贊助者和獎學金委員會，象徵著青年在美國奮起飛揚！
監寺有恆法師勉勵大眾，並說明星雲大師提倡的「信仰與傳承」的重要性。
監寺有恆法師勉勵大眾，並說明星雲大師提倡的「信仰與傳承」的重要性。
獎學金委員會代表周邁平説明獎學金申請條件，審核標準包含學業成績、領導能力、社區服...
獎學金委員會代表周邁平説明獎學金申請條件，審核標準包含學業成績、領導能力、社區服務和佛教信仰四個部分。
美國本土佛光家庭Haverkos一家，人間佛教已完全融入他們家庭生活中。
美國本土佛光家庭Haverkos一家，人間佛教已完全融入他們家庭生活中。
Alysha Haverkos致感謝詞：「芝加哥佛光山就像是我們的家，給與我們所...
Alysha Haverkos致感謝詞：「芝加哥佛光山就像是我們的家，給與我們所需要的一切。」
就讀耶魯大學的王彬怡表示：「加入佛光大家庭15年後的今天，我清楚地看到人間佛教如...
就讀耶魯大學的王彬怡表示：「加入佛光大家庭15年後的今天，我清楚地看到人間佛教如何融入了我的生活。」
首屆「芝加哥佛光傑出青年獎學金」頒獎典禮，於芝加哥佛光山隆重舉行。
首屆「芝加哥佛光傑出青年獎學金」頒獎典禮，於芝加哥佛光山隆重舉行。

芝加哥 耶魯大學 教育

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